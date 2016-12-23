Fikir Tarlası”nda hasat zamanı

“Fikir Tarlası” projesi için Seçici Kurul, başvuru yapan projeler arasında ilk değerlendirmeyi yapmak üzere toplanacak. Yeni yılda düzenlenecek törenle başarılı projeler kamuoyu ile de paylaşılacak.



Kuzey Kıbrıs’tan tüm dünyaya yayılacak yeni fikirler, yazılımlar ve teknoloji alanında önemli projeleri ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan “Fikir Tarlası” projesinde “hasat zamanı” geldi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin “Fikir Tarlası” projesine başvurular tamamlandı.

Önemli girişimlere dönüşecek fikirler için uygun ekosistemi yaratmak ve dünya yazılım pazarından pay almak yönünde atılan ilk adım, şimdi ileriye taşınıyor.

Seçici Kurul toplanıyor

Seçici Kurul, başvuru yapan projeler arasında ilk değerlendirmeyi yapmak üzere toplanacak.

“Büyük hayalleri olan ancak bunu gerçekleştirecek imkanları olmayan girişimcilere destek vermeyi” hedefleyen projede, en yaratıcı fikirlerin seçilmesinden sonra Ocak ayında sunumlar yapılacak.

Seçici Kurul, sunumların ardından yarışmayı kazanan ve uygulanması için desteklenecek projeleri açıklayacak.

Yeni yılda düzenlenecek tören ile başarılı projeler kamuoyu ile de paylaşılacak.

Yoğun ilgi

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada, “Fikir Tarlası ile ilk tohumları attık, proje yoğun ilgi gördü, çok sayıda başvuru oldu. Kuzey Kıbrıs’tan tüm dünyaya yayılacak yeni fikirler, yazılımlar, teknoloji alanında önemli projeler ortaya çıkacağına inanıyoruz” görüşüne yer verildi.

‘Fikir Tarlası’ projesinde Seçici Kurul tarafından uygun görülen projelere 100 bin liraya kadar maddi destek; ayrıca maddi desteğin yanı sıra bilgi, deneyim, altyapı paylaşımı katkısı da sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Bilişim Derneği’nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Fikir Tarlası” isimli projenin tanıtımı Ağustos ayında yapılmış; projenin duyurulduğu etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da katılmıştı.

Proje, üniversitelerde düzenlenen etkinliklerle de tanıtılmıştı.

