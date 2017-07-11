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Fikret Hakan'ın ölümü dostlarını yasa boğdu

Türk sinemasının usta isimi Fikret Hakan hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Hakan, Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 02.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

11/07/2017

Fikret Hakan'ın ölümü dostlarını yasa boğdu
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83 yaşındaki oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan dostları Fikret Hakan'ın ardından duygusal mesajlar paylaştı. 

Filiz Akın

Türk Sineması'nın en önemli aktörlerinden,, "Üç Arkadaş Filmi'nin" unutulmaz oyuncusu... Sinemaya başladığımda, ikinci filmde "Battı Balık" ta tanıdığım birlikte rol aldığımız Fikret Hakan'ı kaybettik... Hep deniyor ya "Git gide ıssızlaşıyor Yeşilçam!" diye... "Güle güle" büyük usta,, Allah rahmet etsin,, mekanın cennet olsun!..

İbrahim Tatlıses

Sinemamızın çınarlarından, usta oyuncumuz Fikret Hakan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Her değerimiz birer birer yitip gidiyor, hayattayken kıymetlerini bilelim çünkü yerleri dolmayacak. Fikret abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim...

Fikret Hakanın ölümü dostlarını yasa boğdu
 

Ayşegül Aldınç

Ustam Fikret Hakan da veda etmiş bize. Çok üzgünüm.. Adana Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldığım Mehmet Aslantuğ ve onunla başrolleri paylaştığımız Osman Sınav'ın Gerilla filminde tanıdım onu.. Hayat... Geriye anılar ve fotoğraflar kalıyor... Döneminin en yakışıklı oyuncularındandı.. Ustaların yeri dolmuyor.. Rahmetle..

Gonca Vuslateri
Güle güle usta ..

 
Rüştü Onur Atilla
Nur içinde yat usta...

 

 

 



TAGS: rüştü onur atilla, Gonca Vuslateri, filiz akın
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