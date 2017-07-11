Fikret Hakan'ın ölümü dostlarını yasa boğdu
Türk sinemasının usta isimi Fikret Hakan hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Hakan, Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde saat 02.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu.
11/07/2017
83 yaşındaki oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan dostları Fikret Hakan'ın ardından duygusal mesajlar paylaştı.
Filiz Akın
Türk Sineması'nın en önemli aktörlerinden,, "Üç Arkadaş Filmi'nin" unutulmaz oyuncusu... Sinemaya başladığımda, ikinci filmde "Battı Balık" ta tanıdığım birlikte rol aldığımız Fikret Hakan'ı kaybettik... Hep deniyor ya "Git gide ıssızlaşıyor Yeşilçam!" diye... "Güle güle" büyük usta,, Allah rahmet etsin,, mekanın cennet olsun!..
İbrahim Tatlıses
Sinemamızın çınarlarından, usta oyuncumuz Fikret Hakan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Her değerimiz birer birer yitip gidiyor, hayattayken kıymetlerini bilelim çünkü yerleri dolmayacak. Fikret abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim...
Ayşegül Aldınç
Ustam Fikret Hakan da veda etmiş bize. Çok üzgünüm.. Adana Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldığım Mehmet Aslantuğ ve onunla başrolleri paylaştığımız Osman Sınav'ın Gerilla filminde tanıdım onu.. Hayat... Geriye anılar ve fotoğraflar kalıyor... Döneminin en yakışıklı oyuncularındandı.. Ustaların yeri dolmuyor.. Rahmetle..
Gonca Vuslateri
Güle güle usta ..
Rüştü Onur Atilla
Nur içinde yat usta...