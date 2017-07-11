Fikret Hakan'ın ölümü dostlarını yasa boğdu

83 yaşındaki oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi alan dostları Fikret Hakan'ın ardından duygusal mesajlar paylaştı.

Filiz Akın

Türk Sineması'nın en önemli aktörlerinden,, "Üç Arkadaş Filmi'nin" unutulmaz oyuncusu... Sinemaya başladığımda, ikinci filmde "Battı Balık" ta tanıdığım birlikte rol aldığımız Fikret Hakan'ı kaybettik... Hep deniyor ya "Git gide ıssızlaşıyor Yeşilçam!" diye... "Güle güle" büyük usta,, Allah rahmet etsin,, mekanın cennet olsun!..

İbrahim Tatlıses

Sinemamızın çınarlarından, usta oyuncumuz Fikret Hakan'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Her değerimiz birer birer yitip gidiyor, hayattayken kıymetlerini bilelim çünkü yerleri dolmayacak. Fikret abimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim...





Ayşegül Aldınç

Ustam Fikret Hakan da veda etmiş bize. Çok üzgünüm.. Adana Altın Koza'da En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldığım Mehmet Aslantuğ ve onunla başrolleri paylaştığımız Osman Sınav'ın Gerilla filminde tanıdım onu.. Hayat... Geriye anılar ve fotoğraflar kalıyor... Döneminin en yakışıklı oyuncularındandı.. Ustaların yeri dolmuyor.. Rahmetle..



Gonca Vuslateri

Güle güle usta ..



Rüştü Onur Atilla

Nur içinde yat usta...