Fikret Orman: Münih ile çok zevkli bir rekabet yaşayacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, şampiyonlar ligi son 16 turundaki Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili, "Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğumuz performans ortada. Çok önemli takımlarla oynayarak geldik. Bayern Münih ile çok zevkli bir rekabet yaşayacağız" dedi.

Orman, sponsorluk anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'de zor bir takımla eşleştiklerini belirten Orman, "Zor bir rakip, tarihinde çok başarıları olan bir rakip. Ama Şampiyonlar Ligi burası biz buna avantajlı tarafından bakmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde göstermiş olduğumuz performans ortada. Çok önemli takımlarla oynayarak geldik. Bayern Münih ile çok zevkli bir rekabet yaşayacağız. Onlar bizimle eşleştikleri için sevindiler, inşallah biz de kuranın sonunda kendi taraftarımızı sevindireceğiz. Tanınırlık açısından Şampiyonlar Ligi çok önemli. Almanya'ya taraftar götürmeyeceğiz. Artık dünyada bilinen bir Beşiktaş var. Avrupa'dan men edilmek istemiyoruz. Bizi maç içinde değil dışarıda da sorumlu tutuyorlar" dedi.

Beşiktaş'a transferi bitti denilen Vida ilgili de konuşan Orman, "Henüz bitmiş bier şey yok, olmama ihtimali de var" açıklamasını yaptı.



"İskoç hakem bizi katletmese"





Orman, "İnsanlara hayır demek hiç hoşuma gitmiyor ama kulübümüzün menfaati için kararın arkasında durmamız gerekiyor. UEFA başkanı da bize haklısınız diyor ama bunun çözümü yok. Kurallar neyse ona uymamız lazım. İskoç hakem biz katletmese geçen sene de gruptan çıkacaktık. Herkes bunu kabul etmişti. Şu an muhteşem bir noktadayız. Ceza alalım da seneye Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyelim mi? Biz 10 yıl Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyoruz. Biz ülke puanı toplayıp, 4 takımla Şampiyonlar Ligi’ne gidelim istiyoruz. Aşağı çekmeye gerek yok bizi. İnşallah Beşiktaş'ın başarısıyla ilerleyen yıllarda Fenerbahçe ve Galatasaray da bu noktalara gelir. Keşke bu takımlar bu sezon elenmeseydi. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Beşiktaş'ta herkes parasını alıyorsa, hiçbir kulüpte olmayan şeyler, onlar da işlerini yapacaklar. Profesyonellik lafta değildir" şeklinde konuştu.





"Talisca kalmak istiyor"





"Galatasaray maçında olduğu gibi hem hakemi hem de rakibi yenmemiz lazım" diyen başkan Orman, "Beşiktaş maç seçmez. Olsa bile bu bahane olmaz. Beşiktaş'taki oyuncular paralarını alıyorsa işlerini yapacaklar. Bunun için Beşiktaş'talar. Beşiktaş'ın bu sezon kaybettiği bazı maçları anlatmanın izahı yok. Futbolcular elinden geleni yapmalı. Birçok oyuncumuza talep var. Talisca da oyuncumuz ve isteyebilirler. Bana kalmak istediğini söyledi. Sezon sonu da olabilir, 1 sene sonra da olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Şenol Güneş'in sözleşmesinin bitmesine 2 sene var. Şimdi öven insanlar, başarısızlık olursa ne kadar kötü diye anlatmaya başlarlar. Şenol Güneş 2 yıl daha şampiyon yaptıktan sonra belki milli takım konusu konuşulur. Şu an öyle bi gündemimiz yok" dedi.





"Pepe'yi Ronaldo ile takas edebiliriz"



Pepe için Real Madrid kulübünün talepte bulunduğu iddiaları sorulan Orman, "İşin ciddi tarafı bize böyle bir taklif gelmedi. Gelse de inanılmaz decerede mutluyuz Pepe'den. Biz takımızı güçlendirip Şampiyonlar Ligi'nde daha üst tura gitme hedefindeyiz. Böyle bir niyetimiz de yok böyle bir teklif de yok. İşin şaka tarafı, böyle teklif gelirse Ronaldo ile karşılıklı değişimi düşünebiliriz" dedi.