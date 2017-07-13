Fikri Güler darp edildi

Öğrenilen bilgiye göre dün sabah saat 03.30 sırlarında Güler Fish’den içki isteyen bir kişi ile Fikri Güler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fikri Güler yüzüne adlığı darbelerle yere yığıldı.

Polis araştırıyor

Kervansaray’da meydana gelen olayın ardından polis devreye gidi. Polis Fikri Güler’i darp eden kişiyi arıyor.

Sevenleri isyan etti

Güler Fish’in işletmeciliğini yapan Fikri Güler’in saldırıya uğramasının ardından sevenleri sosyal medyadan isyan etti. Güler’in birçok arkadaşı sosyal medya hesaplarından yetkililere seslenerek en kısa sürede saldırganın yakalanmasını istedi.

Sağlık durumu iyi

Edinilen bilgiye göre Fikri Güler sabahın erken saatlerine kadar hastanede tedavi edildi. Güler’in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.