Filede 6'ıncı hafta
19/12/2017
KKTC Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyüklerde haftanın karşılaşması erkeklerde Vakıflar ile YDÜ arasında oynanacak. YDÜ geçen hafta Magosa deplasmanında GMÇS karşısında aldığı 3-0 lık mağlubiyetle liderliği rakibine kaptırmıştı. Bayanlarda ise 5. hafta sonunda GMBÇS yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. Klasmanda ikinci sırada bulunan LAÜ bu hafta YDÜ’ye konuk olacak. Bayanlarda diğer bir karşılaşma DAÜ ile YEBVK arasında oynanacak.
Yıldızlarda DAÜ yenilgisiz liderliğini bu hafta da devam ettirdi
Yıldız kızlarda DAÜ 6. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. GMBÇS almış olduğu 3-0 lık galibiyetle 2. sırada ki yerini korudu. Yıldız Kızlar Ligine hafta sonu oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek.
Haftanın Programı
19 Aralık 2017 Salı DAÜSK-YEBVK 18.30 B.BAYAN LMPS
19 Aralık 2017 Salı DAÜSK-YEBVK 20.00 B.ERKEK LMPS
19 Aralık 2017 Salı GMBÇS-VAKIFLAR 19.00 B.BAYAN ARENA
19 Aralık 2017 Salı YDÜSK-LAÜSK 19.00 B.BAYAN ASS
20 Aralık 2017 Çrş YDÜSK-VAKIFLAR 18.30 B.ERKEK YDÜSS
22 Aralık 2017 Cuma GMBÇS-MGA 18.00 YILDIZ KIZ ARENA
22 Aralık 2017 Cuma GMBÇS-YEBVK 19.30 YILDIZ ERKEK ARENA
22 Aralık 2017 Cuma VAKIFLAR -YEBVK 18.30 YILDIZ KIZ ASS
22 Aralık 2017 Cuma DAÜ SK-YDÜ SK 18.30 YILDIZ KIZ LMPS