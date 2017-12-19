Filede 6'ıncı hafta

KKTC Voleybol liglerine bu hafta oynanacak olan 9 karşılaşma ile devam edilecek. Büyüklerde haftanın karşılaşması erkeklerde Vakıflar ile YDÜ arasında oynanacak. YDÜ geçen hafta Magosa deplasmanında GMÇS karşısında aldığı 3-0 lık mağlubiyetle liderliği rakibine kaptırmıştı. Bayanlarda ise 5. hafta sonunda GMBÇS yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. Klasmanda ikinci sırada bulunan LAÜ bu hafta YDÜ’ye konuk olacak. Bayanlarda diğer bir karşılaşma DAÜ ile YEBVK arasında oynanacak.

Yıldızlarda DAÜ yenilgisiz liderliğini bu hafta da devam ettirdi

Yıldız kızlarda DAÜ 6. hafta sonunda yenilgisiz liderliğini devam ettirdi. GMBÇS almış olduğu 3-0 lık galibiyetle 2. sırada ki yerini korudu. Yıldız Kızlar Ligine hafta sonu oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek.

Haftanın Programı

19 Aralık 2017 Salı DAÜSK-YEBVK 18.30 B.BAYAN LMPS

19 Aralık 2017 Salı DAÜSK-YEBVK 20.00 B.ERKEK LMPS

19 Aralık 2017 Salı GMBÇS-VAKIFLAR 19.00 B.BAYAN ARENA

19 Aralık 2017 Salı YDÜSK-LAÜSK 19.00 B.BAYAN ASS

20 Aralık 2017 Çrş YDÜSK-VAKIFLAR 18.30 B.ERKEK YDÜSS

22 Aralık 2017 Cuma GMBÇS-MGA 18.00 YILDIZ KIZ ARENA

22 Aralık 2017 Cuma GMBÇS-YEBVK 19.30 YILDIZ ERKEK ARENA

22 Aralık 2017 Cuma VAKIFLAR -YEBVK 18.30 YILDIZ KIZ ASS

22 Aralık 2017 Cuma DAÜ SK-YDÜ SK 18.30 YILDIZ KIZ LMPS