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Filede Çamlıkspor galip

Voleybol gençler ligine bu akşam oynanan tek maçla devam edildi.

21/03/2018

Filede Çamlıkspor galip
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Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin tek maçında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor rakibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-0 yenerek geceyi galibiyetle kapadı. Gençler ligine bu akşam oynanacak iki maçla devam edilecek. Erenköy Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmalarda erkeklerde ve kızlarda Yeni Erenköy Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Genç kızlar maçı 18.30 genç erkekler ligi maçı ise saat 20.00’de başlayacak.

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TAGS: file, çamlıkspor
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