Filede finalistler aranıyor
13/03/2018
Voleybol da büyükler play off yarı final serisi devam ediyor. Bu akşam ve yarın akşam oynanacak olan karşılaşmalardan sonra finalistler belli olabilir.
Bayanlarda GMBÇS VE LAÜ seride 2-0 üstün durumda bulunuyor. Bu takımların kazanması halinde finale yükselen takımlar belli olabilir. Erkeklerde ise seriye 1-0 üstünlükle başlayan ve ilk karşılaşmadan galip ayrılarak seride rakibi YDÜ karşısında 2-0 lık avantaj yakalayan GMBÇS bu üstünlüğünü serinin diğer iki karşılaşmasında sürdüremedi ve seride 2-2 eşitlik oldu. Erkeklerde bu akşam ve yarın akşam oynanacak olan karşılaşmalardan sonra 2017-2018 sezonu lig finalistleri belli olabilir. Yarı Final Sersinde son durum
Bayanlarda GMBÇS 2 YDÜ 0, LAÜ 2 DAÜ 0
Erkeklerde GMBÇS 2-YDÜ 2, DAÜ 2 Vakıflar 0
Gençlerde Klasman Mücadelesine 3 Karşılaşma İle Devam Edilecek
KKTC Voleybol Gençler liglerine bu hafta oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek. Gençlerde 4 hafta karşılaşmaları oynanacak.