Filede finalistler aranıyor

Voleybol da büyükler play off yarı final serisi devam ediyor. Bu akşam ve yarın akşam oynanacak olan karşılaşmalardan sonra finalistler belli olabilir.

Bayanlarda GMBÇS VE LAÜ seride 2-0 üstün durumda bulunuyor. Bu takımların kazanması halinde finale yükselen takımlar belli olabilir. Erkeklerde ise seriye 1-0 üstünlükle başlayan ve ilk karşılaşmadan galip ayrılarak seride rakibi YDÜ karşısında 2-0 lık avantaj yakalayan GMBÇS bu üstünlüğünü serinin diğer iki karşılaşmasında sürdüremedi ve seride 2-2 eşitlik oldu. Erkeklerde bu akşam ve yarın akşam oynanacak olan karşılaşmalardan sonra 2017-2018 sezonu lig finalistleri belli olabilir. Yarı Final Sersinde son durum

Bayanlarda GMBÇS 2 YDÜ 0, LAÜ 2 DAÜ 0

Erkeklerde GMBÇS 2-YDÜ 2, DAÜ 2 Vakıflar 0

Gençlerde Klasman Mücadelesine 3 Karşılaşma İle Devam Edilecek

KKTC Voleybol Gençler liglerine bu hafta oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek. Gençlerde 4 hafta karşılaşmaları oynanacak.