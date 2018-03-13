HABER KIBRIS

Filede finalistler aranıyor

13/03/2018

Filede finalistler aranıyor
ads
ads

Voleybol da büyükler play off yarı final serisi devam ediyor. Bu akşam ve yarın akşam oynanacak olan karşılaşmalardan sonra finalistler belli olabilir.

Bayanlarda GMBÇS VE LAÜ seride 2-0 üstün durumda bulunuyor. Bu takımların kazanması halinde finale yükselen takımlar belli olabilir. Erkeklerde ise seriye 1-0 üstünlükle başlayan ve ilk karşılaşmadan galip ayrılarak seride rakibi YDÜ karşısında 2-0 lık avantaj yakalayan GMBÇS bu üstünlüğünü serinin diğer iki karşılaşmasında sürdüremedi ve seride 2-2 eşitlik oldu. Erkeklerde bu akşam ve yarın akşam oynanacak olan karşılaşmalardan sonra 2017-2018 sezonu lig finalistleri belli olabilir. Yarı Final Sersinde son durum

Bayanlarda GMBÇS 2 YDÜ 0, LAÜ 2 DAÜ 0

Erkeklerde GMBÇS 2-YDÜ 2, DAÜ 2 Vakıflar 0

Gençlerde Klasman Mücadelesine 3 Karşılaşma İle Devam Edilecek

KKTC Voleybol Gençler liglerine bu hafta oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek. Gençlerde 4 hafta karşılaşmaları oynanacak.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: file, finalist, haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems