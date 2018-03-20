HABER KIBRIS

Filede heyecan gençlerde sürüyor

20/03/2018

Filede heyecan gençlerde sürüyor
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Voleybol da Gençlerin Klasman Mücadelesi Devam Ediyor ve bu hafta 6 karşılaşma oynanacak.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol liglerinde bu hafta gençlerde 6 müsabaka oynanacak. İki devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan lig klasmanı sonrasında ilk iki sırayı elde edecek takımlar final serisinde karşı karşıya gelecek. Bayanlarda DAÜ, GMBÇS ve YEBVK final serisi için büyük bir yarış içeresinde, erkeklerde ise YEBVK ve DAÜ final serisine yakın görünüyor

Filede Haftanın Programı

21 Mart 2018 Çrş YEBVK-DAÜSK 18.30 GENÇ BAYAN ESS
21 Mart 2018 Çrş YEBVK-DAÜSK 20.00 GENÇ ERKEK ESS
20 Mart 2018 Salı YDÜ SK-GMBÇS 18.30 GENÇ BAYAN ASS
         
23 Mart 2018 Cuma GMBÇS-DAÜSK 18.30 GENÇ BAYAN ARENA
23 Mart 2018 Cuma GMBÇS-DAÜSK 20.00 GENÇ ERKEK ARENA
23 Mart 2018 Cuma YDÜ SK-YEBVK 18.30 GENÇ BAYAN
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TAGS: Voleybol
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