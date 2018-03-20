Filede heyecan gençlerde sürüyor
20/03/2018
Voleybol da Gençlerin Klasman Mücadelesi Devam Ediyor ve bu hafta 6 karşılaşma oynanacak.
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol liglerinde bu hafta gençlerde 6 müsabaka oynanacak. İki devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan lig klasmanı sonrasında ilk iki sırayı elde edecek takımlar final serisinde karşı karşıya gelecek. Bayanlarda DAÜ, GMBÇS ve YEBVK final serisi için büyük bir yarış içeresinde, erkeklerde ise YEBVK ve DAÜ final serisine yakın görünüyor
Filede Haftanın Programı
|21 Mart 2018 Çrş
|YEBVK-DAÜSK
|18.30
|GENÇ BAYAN
|ESS
|21 Mart 2018 Çrş
|YEBVK-DAÜSK
|20.00
|GENÇ ERKEK
|ESS
|20 Mart 2018 Salı
|YDÜ SK-GMBÇS
|18.30
|GENÇ BAYAN
|ASS
|23 Mart 2018 Cuma
|GMBÇS-DAÜSK
|18.30
|GENÇ BAYAN
|ARENA
|23 Mart 2018 Cuma
|GMBÇS-DAÜSK
|20.00
|GENÇ ERKEK
|ARENA
|23 Mart 2018 Cuma
|YDÜ SK-YEBVK
|18.30
|GENÇ BAYAN