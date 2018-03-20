Filede heyecan gençlerde sürüyor

Voleybol da Gençlerin Klasman Mücadelesi Devam Ediyor ve bu hafta 6 karşılaşma oynanacak.

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol liglerinde bu hafta gençlerde 6 müsabaka oynanacak. İki devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan lig klasmanı sonrasında ilk iki sırayı elde edecek takımlar final serisinde karşı karşıya gelecek. Bayanlarda DAÜ, GMBÇS ve YEBVK final serisi için büyük bir yarış içeresinde, erkeklerde ise YEBVK ve DAÜ final serisine yakın görünüyor

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