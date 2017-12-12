Filede klasman devam ediyor

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol liglerinde büyükler de 5. Yıldızlarda 6. Hafta karşılaşmaları oynanacak. Büyük bayanlarda GMBÇS yenilgisiz zirvede bulunurken , erkeklerde YDÜ yenilgisiz liderliğini bu hafta da devam ettirdi. Yıldız kızlarda DAÜ oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak ilk devreyi yenilgisiz lider tamamladı.

Büyük bayan ve erkeklerde bu akşam Atatürk Spor Salonun da oynanması gereken Vakıflar –DAÜ bayan ve erkek karşılaşmaları salonun kapalı olması nedeni ile ayni saatte Necati Taşkın Spor Salonun da oynanacak. Gecenin diğer iki önemli karşılaşması Mağusa Arena’da GMBÇS ile YDÜ arasında oynanacak. Erkeklerde geçen yılın şampiyonu ile bu yılın yenilgisiz lideri YDÜ saat 20. 00 de karşı karşıya gelecek. Bayanlarda ise geçen yılın şampiyonu GMBÇS ile finalisti YDÜ karşı karşıya gelecek . Her iki karşılaşmanın da hayli çetin geçmesi bekleniyor.

Filede Haftanın Programı

11 Aralık 2017 Pzt LAÜSK-YEBVK 19.00 B.BAYAN LAÜSS

12 Aralık 2017 Salı VAKIFLAR-DAÜSK 18.30 B.BAYAN NTSS

12 Aralık 2017 Salı VAKIFLAR -DAÜSK 20.00 B.ERKEK NTSS

12 Aralık 2017 Salı GMBÇS-YDÜSK 18.30 B.BAYAN ARENA

12 Aralık 2017 Salı GMBÇS-YDÜSK 20.00 B.ERKEK ARENA

15 Aralık 2017 Cuma YDÜ SK-GMBÇS 18.30 YILDIZ KIZ ASS

15 Aralık 2017 Cuma DAÜ SK-VAKIFLAR SK 18.30 YILDIZ KIZ LMPS

15 Aralık 2017 Cuma YEBVK-MGA 18.30 YILDIZ KIZ ESS