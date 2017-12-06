Filistin'den Trump'a çok sert tepki!

Beyaz Saray, ABD Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı konuşmada ülkesinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayacağı ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı vereceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından dünyadan karar tepki yağdı.

Filistin'in İngiltere temsilcisi, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi durumunda şiddetin yeniden başlayabileceği ve Filistinlilerin sokağa çıkacağı uyarısını yaptı.

Söz konusu adımın barış sürecine verilecek bir ölüm öpücüğü olacağını belirten temsilci Manuel Hasan, "Trump Ortadoğu'da Kudüs'ün İsrail kontrolü altında olmasını kabul etmeyecek Müslüman ve Hristiyanlara karşı savaş açtı" dedi.

HAMAS 'ÖFKE CUMASI' İLAN ETTİ

Hamas, Filistinlilere cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanma çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Filistin halkını, tüm grupları ve güçleriyle ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını reddederek, cuma gününü İsrail'e karşı 'öfke günü' ilan etmeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kudüs'ün Filistin halkının kırmızı çizgisi olduğu vurgulandı.

"Direniş, ne olursa olsun ona el sürülmesine razı olmayacaktır." ifadesinin de kullanıldığı açıklamada, Batı Şeria'daki intifadacı gençlerden, Kudüs'ü hedef alan ABD'nin planına mümkün olan yollar aracılığıyla yanıt vermesi istendi.

Açıklamada, Filistinlilere cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanması çağrısı yapıldı.

Hamas ve Fetih'in de aralarında olduğu Filistinli gruplar dün akşam yayımladıkları ortak açıklamada, Filistin halkına, ABD'nin planına tepki göstererek "kent merkezleri, ABD Konsoloslukları ve büyükelçilikler önünde toplanmaları ve eylem yapmaları" yönünde çağrısında bulunmuştu.

BİR AÇIKLAMA DA İRAN'DAN

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, bu hamlenin ABD’nin yetersizliğini ve başarısızlığını gösterdiğini söyledi. “Filistin özgürleştirilecek ve Filistin halkı zafere kavuşacak” diyen Hamaney, ABD’nin bu konuda elleri bağlı olduğunu ve hedefine ulaşamayacağını öne sürdü.

MACRON KARŞI ÇIKTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin tek taraflı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ihtimalinin endişe verici olduğunu kaydetmişti. Trump ile bir telefon görüşmesi yaparak bu endişesini ileten Macron, Kudüs'ün statüsüne ilişkin kararın Filistin ve İsrail tarafları arasında yürütülecek barış görüşmelerinde ele alınması gerektiği vurgulamıştı.

SEÇİM SÖZÜYDÜ

ABD'de Cumhuriyetçiler uzun süredir Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir ABD hükümeti İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmamıştı. Trump'ın seçim sürecinde vaatlerinde biri de ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda söz vermesiydi.

ERDOĞAN: KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİ, İSRAİL İLE İLİŞKİLER KESİLİR

Trump'ın Kudüs planıyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

"ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlama yönündeki haberler için üzüntümü iletiyorum. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün zulümler sürerken İsrail'e destek olarak böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir. İİT dönem başkanı olarak bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Böyle bir adım atılırsa İİT zirvesini İstanbul'da toplayacağız. Sadece bununla kalmayacağız, bu liderler zirvesi ile çok önemli etkinliklerle tüm İslam dünyasını hareketlendireceğiz. Zira, sıradan bir olay değil. ABD bütün işleri bitirdi de şimdi bu mu kaldı? Bu adım diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar gidebilir."