Filistinliler protesto için Kudüs sokaklarında

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı gösteriler başladı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin ana giriş noktalarından Şam Kapısı'nda ve Amerikan Kültür Merkezi (Amerikan Evi) toplanan Filistinliler, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesini protestoetti.

"Kudüs'e Canımız, kanımız feda olsun." şeklinde slogan atan Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti. Amerikan Kültür Merkezi'ne girmek isteyen Filistinlilerle polis arasında arbede ve kovalamaca yaşandı.

İkindi namazını Şam Kapısı'nın önünde sokakta kalan Filistinliler daha sonra sloganalar atarak dağıldı.

Atlı ve yayalardan oluşan onlarca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kritik noktalarında konuşlanmış durumda.

BATI ŞERİA'DAKİ GÖSTERİLERDE 49 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Batı Şeria'nın birçok yerinde de gösteriler düzenleniyor. El Halil'deki gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.

Görgü şahitlerine göre, göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail askerlerine, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre askerlerin kullandığı plastik mermi ve gaz sonucu 49 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'daki gösteriler devam ediyor.

ABBAS, SİLAHLI DİRENİŞE ÇAĞIRDI

Öteyandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Kudüs'ü "Filistin devletinin ebedi başkenti" olarak nitelendirdi. Filistin halkını Trump'ın kararına ve işgale karşı direnişe çağıran Abbas, artık ABD'nin barış çabalarında arabulucu rolünü terk ettiğini söyledi.