Final Üniversitesi BESYO'na kayıt yaptırmak isteyen adaylar dikkat

Bu yıl ÖSYM kılavuzunda yer alarak 2017 – 2018 Eğitim Yılı için Türkiye’den öğrenci kabul etmeye başlayan Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO)’na kayıt yaptırmak isteyen adaylar için Türkiye’nin farklı illerinde yetenek sınavları düzenliyor. Bölüme kabul edilecek öğrencilere programı başarılı bir şekilde tamamlamaları halinde noter onaylı iş garantisi sağlanan bölüm için çeşitli burs olanakları da sunuluyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na kayıt yaptırmak isteyen TC uyruklu öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek yetenek sınavları 5 – 23 Ağustos tarihleri arasında İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır olmak üzere farklı noktalarda yapılacak. Açıklamada, adayların yetenek sınavına katılabilmesi için 2017 YGS sınavından 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor. Uluslararası Final Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, KKTC uyruklu öğrenciler için ise ön kayıt döneminin başladığı duyuruldu. Bu çerçevede, Uluslararası Final Üniversitesi’ni tercih eden KKTC vatandaşlarının üniversiteye başvurarak ön kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

İŞ GARANTİSİ VE BURS OLANAKLARI

Eğitim ve turizm programları başta olmak üzere başarılı bir şekilde programı tamamlayıp mezun olacak öğrencilere iş garantisi sağlayan Uluslararası Final Üniversitesi, BESYO’ya kayıt yaptıran öğrencilere de bu olanağı sunuyor. Bir çok başlık altında burs olanakları sağlayan üniversitenin BESYO yetenek sınavında başarı sağlayan öğrencilere yönelik de ayrıca bursları olacağı belirtilen Uluslararası Final Üniversitesi açıklamasında, dört öğrenciye % 100, on öğrenciye de % 50 burs imkanı sağlanacağı kaydedildi. Öte yandan, programa kayıt yaptıran tüm lisanslı adaylara özel % 30 sporcu indirimi uygulanacak.

SINAV TARİHLERİ VE MERKEZLERİ

Türkiye’nin farklı noktalarında Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilecek sınav programına göre, BESYO yetenek sınavları, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00 Adana’da Final Okulları Spor Salonu, 7 Ağustos Pazartesi saat 10.00’da Diyarbakır’da Final Okulları Spor Salonu, 19 Ağustos Cumartesi saat 10.00’da İzmir’de Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu ile 23 Ağustos Çarşamba saat 10.00’da İstanbul Final Okulları Spor Salonu’nda yer alacak.

SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

Uluslararası Final Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na kayıt yaptırmak için yetenek sınavlarına katılmak isteyen TC uyruklu öğrencilerin sınava giriş için yanında bulundurması gereken belgeler hakkında bilgiler de verildi. Buna göre, adayların sınav merkezlerine giderken kimlik kartı, YGS Sınav Sonuç Belgesi ve yetenek sınavlarına girmesinde bir sakınca olmadığını belirten sağlık raporlarını yanlarında bulundurması gerekiyor.