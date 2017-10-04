Final Üniversitesi’nde akademik personel için seminer

Uluslararası Final Üniversitesi’nde akademik personele yönelik hizmet içi eğitim çerçevesinde “Eğitimde Geleneksel ve Alternatif Değerlendirme” başlıklı seminer gerçekleştirildi. Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Erkan tarafından gerçekleştirilen seminerde eğitimde geleneksel ve alternatif değerlendirme yöntemleri ele alındı. Uluslararası Final Üniversitesi yeni eğitim yılında akademik kadrosunu güçlendirirken, akademik ve yönetsel personelin bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitim çalışmalarını da sürdürüyor. Üniversitenin akademik tatilde olduğu dönem içerisinde peronele yönelik gerçekleştirilen bilgisayar kurslarının ardından akademik personele yönelik olarak gerçekleştirilen “Eğitimde Geleneksel ve Alternatif Değerlendirme” seminerine üniversitenin akademik kadrosu yoğun katılım gösterdi.

ERKAN, EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Uluslararası Final Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Erkan seminerde, öğretmenlik mesleğinin en önemli yeterlik alanlarından birisinin ölçme ve değerlendirme olduğuna değinerek, öğretimin başında, öğretim süresince ve öğretimin sonunda ölçme ve değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi. Öğretimin her aşamasında gereksinim duyulan bu yeterliklerin bazı öğretmenler tarafından olması gerektiği düzeyde kazanılmadığına değinen Erkan, çok sayıda araştırma sonuçlarına göre; öğretmenlerin kendilerini en yetersiz algıladıkları alanlardan birinin ölçme ve değerlendirme olduğunu kaydetti. Erkan, “Akademisyenlerin de, öğretici rollerini etkili bir biçimde yerine getirebilmeleri için aynı yeterliklere sahip olmaları gerektiği açıktır. Bununla beraber akademisyenlerimizin önemli bir bölümünün, öğretmenlik formasyon eğitimi almamış olmaları nedeniyle, bu konudaki yeterlik düzeyleri hakkında iyimser olmamız mümkün görünmemektedir” dedi.

“GELENEKSEL VE ALTERNATİF YÖNTEMLER BİRLİKTE KULLANILMALI”

Seminerde, performans görevi, proje ve öğrenci ürün dosyaları gibi alternatif tekniklerin yazılı yoklamalar, çoktan seçmeli, kısa cevaplı, doğru yanlış ve eşleştirmeli maddeler gibi geleneksel sınav türlerinin yerine kullanılacak teknikler olmadığını vurgulayan Erkan, bunların bir arada kullanılması gereken ölçme-değerlendirme teknikleri olduğuna vurgu yaptı. ‘Performans değerlendirme’ olarak da adlandırılan alternatif tekniklerin en önemli avantajlarının, gerçek yaşam durumlarını temel almaları ve çok sayıda bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışın bir arada ölçülmesine imkan sağlamaları olduğunu ifade eden Erkan’a göre; “bu durum geleneksel kağıt kalem testlerinin terk edilmesi gerektiği anlamına gelmeyecektir. Her bir tekniğin güçlü ve zayıf yönlerini bilerek, amacımıza uygun olanını seçmek en akılcı yol olacaktır. Farklı ölçme-değerlendirme teknik ve yöntemlerinin birlikte kullanılması, toplayacağımız verilerin niteliğini zenginleştirecek ve öğretimimizin kalitesini artıracaktır.” Seminerde daha sonra, her bir yöntemin zayıf ve güçlü yönleri ve hazırlanmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler üzerinden tartışılarak verimli bir çalışma gerçekleştirildi.