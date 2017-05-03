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Finalin adı Gönyeli-Koopspor

03/05/2017

Finalin adı Gönyeli-Koopspor
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Kolan British Hospital Basketbol Büyük Kadınlar Kupası yarı final maçları sonunda Gönyeli ve Koopspor finale yükseldi.

Dün akşam oynanan maçlarda Gönyeli yarı final maçında Soyerspor’u rahat bir oyun sonunda 45-26 yenerek finale yükseldi.

Yarı finalin öteki maçında ise Koopspor Girne Amerikan Üniversitesi karşısında 55-43’lük galibiyet elde ederek finale yükselen takım oldu.

Gönyeli ve Koopspor kadınlar takımları final karşılaşmasında yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

KAYNAK: BRTK



TAGS: final, gönyeli, koopspor
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