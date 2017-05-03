Finalin adı Gönyeli-Koopspor
03/05/2017
Kolan British Hospital Basketbol Büyük Kadınlar Kupası yarı final maçları sonunda Gönyeli ve Koopspor finale yükseldi.
Dün akşam oynanan maçlarda Gönyeli yarı final maçında Soyerspor’u rahat bir oyun sonunda 45-26 yenerek finale yükseldi.
Yarı finalin öteki maçında ise Koopspor Girne Amerikan Üniversitesi karşısında 55-43’lük galibiyet elde ederek finale yükselen takım oldu.
Gönyeli ve Koopspor kadınlar takımları final karşılaşmasında yarın akşam saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
KAYNAK: BRTK