Finalist Kadıköy'de belli olacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan yarı final ilk maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-2 lik sporla tamamlandı.

İlk yarı

7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mustafa Pektemek'in indirdiği topu orta sahada alan Adebayor, Fenerbahçe ceza sahasına kadar gidip şutunu attı, top kaleci Volkan Demirel'den döndü. Ceza sahası içinde sol köşede topu kontrol eden Cengiz Ünder, ayağının içiyle yaptığı vuruşla uzak köşeden meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Hızlı gelişen ev sahibi takımın atağında Edin Visca sağ kanattan yerden ortasını yaptı, ceza sahası içine koşan Cengiz'in yakın mesafeden yerden sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

12. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Faruk'un yumrukladığı top kısa düştü. Ceza sahası içinde sağ çaprazda topu önünde bulan Ozan Tufan'ın şutunda Attamah'a da çarpan meşin yuvarlak filelere buluştu: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanatta son çizgiye inen Şener Özbayraklı ceza sahası içine ortasını yaptı, altı pas çizgisinin hemen önünde Van Persie kafa ile topu ağlara gönderdi: 2-2.

88. dakikada Medipol Başakşehir 3. gol şansını kullanamadı. Edin Visca'nın ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Volkan Demirel'den seken topa yakın mesafeden Caicara vurdu, bu top da kaleci Volkan'dan geri döndü.

90+1. dakikada ev sahibi takım bir kez daha gole yaklaştı. Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan sekti, Edin Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın ceza sahası içinde sağ çaprazdan attığı sert şut, direğin dibinden auta çıktı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Terim de maçı tribünde takip etti

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de tribünden izledi.

Fatih Terim, mücadeleyi protokol tribününde İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile takip etti.

Rajtoral için saygı duruşu

Gaziantepspor'un hayatını kaybeden Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun Rajtoral'ın vefatı nedeniyle 1 Mayıs'a kadar yapılacak resmi maçlarda saygı duruşunda bulunulma kararı nedeniyle Medipol Başakşehir-Fenerbahçe müsabakası öncesinde gerçekleştirilen seremonide 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

KAYNAK: AA