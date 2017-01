Financial Times yazarı: Türkiye çifte terör tehdidiyle karşı karşıya

Financial Times gazetesinde David Barchard imzasıyla yer alan yazıda, Türkiye'nin çifte tehditle karşı karşıya olduğunu söylüyor ve "Ankara her iki cephede de askeri üstünlüğüne güveniyor' diyor:

"İstanbul'daki pek çok kişi için yeni yıl gecesinde 35 kişinin ölümüne, 65 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı, korkunç ama kaçınılmazdı. "Saldırıyı Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) düzenlediği fikrine dair pek az şüphe var. Suriye'de, El Bab çevresinde Türk güçlerinin ilerleyişine karşılık vereceklerini geçtiğimiz haftalarda tüyler ürpertici açıklamalarla göstermişlerdi. "Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerinin gerçekleştirdiği saldırıların bölgedeki gelişmelerden bağımsız olmadığının bilincinde olduklarını söyledi.

"Yeni yıl, pek çok Türk için biraz gevşeyip eğlenme fırsatıyken, katı İslamcılar tarafından Türkiye'nin hassasiyetlerine yönelik Hristiyan bir provokasyon olarak görülüyor; Yarattığı bu tartışma nedeniyle de öngörülebilir bir hedef haline geliyor.

"Yeni yıl gecesi 25.000 polis İstanbul'da görevdeydi. Saldırının gerçekleştiği Ortaköy Semti özellikle iyi korunuyordu. "Ancak görünüşe göre çalıntı bir taksiyle bölgeye gelen saldırgan, güvenlik güçlerini atlatmayı başarıp Reina'nın girişinde 21 yaşındaki polis memurunu vurup içeri girdi ve etrafa ateş açmaya başladı.

"Saldırının niteliği, saldırganın savaş tecrübesi olan bir cihatçı olduğu fikrini akıllara getiriyor.

Bataclan'a benziyor'

"IŞİD'in Türkiye'de gerçekleştirdiği önceki saldırılar, intihar saldırıları gibi görece daha ilkel yöntemlerle gerçekleşmişti. "Son saldırıysa Kasım 2015'te Paris'teki Bataclan konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya benziyordu. O saldırı IŞİD tarafından Suriye'de planlanmış ve Belçika'daki bir hücre tarafından da gerçekleştirilmişti. "Öldürülenler arasındaysa İsrailli, Suudi, Faslı, Lübnanlı ve Iraklılar var. O nedenle saldırganın Batılı turistleri hedef aldığını söylemek zor. Saldırının Reina'ya düzenlenmesi de saldırganın amacının ne olduğu konusunda fazla ipucu vermiyor.

"Her ne kadar Avrupalılar cihatçılardan gelebilecek saldırılar riskiyle yüz yüze olsa da, Türkiye'nin en büyük iki kenti İstanbul ve Ankara'da yaşayanlar çifte tehditle karşı karşıya: IŞİD ve Kürt militanlar. "Aralık ayının başlarında, PKK'dan ayrılmış olan bir yapılanma olan TAK, Reina'dan sadece birkaç kilometre ötedeki stadyumda gerçekleşen intihar saldırısıyla 46 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bedeli ne olacak?'

"Her ne kadar iki grubun hiçbir ortak yanı bulunmasa da her ikisi de gelecek aylarda Türkiye'nin büyük şehirlerindeki saldırı girişimlerine hız verecek gibi duruyor. "Bunun nedeni ise Türkiye'nin Suriye'de giderek artan askeri varlığı. "Her iki örgütlenme de Türkiye'de destekçi buluyor. Bu destekçilerin önemli bölümüyse İstanbul ve Ankara'dan çıkıyor. Bu nedenle TAK ve IŞİD'in terörü Türkiye'ye karşı kullanmaya devam etmesi olası. "Türkiye ise her iki cephede de askeri üstünlüğüne güveniyor. Bu stratejinin işe yarayıp yaramadığını ve Türk vatandaşları için bedelini ise zaman gösterecek."