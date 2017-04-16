Firari generalden kimyasal iddiası

Suriye Ordusu’nda komutanlık yapan Tuğgeneral Zahir el Sakat (53), Esad’ın elinde açıkladığından iki kat fazla kimyasal silah bulunduğunu ileri sürdü.

2013 yılında ordudan firar eden Sakat, Suriye ordusunun kimyasal silah programında görev yapıyordu. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan Suriyeli eski general, “Onlar (Suriye rejimi) sadece 1300 tonu bildirdi, oysa biz gerçekte 2 kat daha fazlasına sahip olduğunu biliyoruz. Ellerinde en az 2 bin ton vardı” dedi. Gazete, Zahir el Sakat’ın Suriye’den ayrılmasından sonra da ülkedeki yetkililerle temasını sürdürdüğünü yazdı. Eski Tuğgeneral Sakat, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) denetçileri gelmeden önce kimyasal silah stoklarının yerini değiştirdiğini iddia etti. Sakat’ın iddialarına göre Suriye yönetimi, bu stokları Humus’un dışındaki dağlık alandaki askeri bölgelere ve Cebele’deki üslere taşıdı.

LAVROV’DAN CEVAP

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli eski general Sakat’ın açıklamalarına cevap verdi. Lavrov, “İmha edilmesi gereken toplam kimyasal madde 1300 ton düzeyinde tespit edilmişti. Oysa general dün ülkede 2 bin ton kimyasal silahın olduğunu açıkladı. Eğer general bu 2 bin ton hakkında bilgiye sahiptiyse neden 3 yıldır susuyordu?” diye konuştu. 700 tonun küçük bir rakam olmadığını ve saklamanın kolay olmadığını kaydeden Rus bakan Lavrov, “Bu nedenle sanırım aklıselim her bir insan, generalin bu açıklamayı ya baskı ya da ödül karşılığında yaptığını anlar” ifadelerini kullandı.