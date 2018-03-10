Fırat Çırak Son Yolculuğuna Uğurlandı

“ONU YAŞATACAĞIZ HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Törende konuşan DAÜ Rektörü Necdet Osam “ Çalışmalarını mükemmel bir biçimde götürdü. Allah ondan razı olsun. Biz onu unutmayacağız. Onun dürüstlüğünü, çalışkanlığını, beyefendiliğini , ilkelerini içimizde içselleştirerek diğer insanlara örnek olarak götüreceğiz. Fırat bizim için buradadır hep burada olacak. Onu yaşatacağız hiç kimsenin şüphesi olmasın. Onu sevgi ve saygı ile bu canını verdiği üniversiteden uğurluyoruz” dedi.

Kaynak/MHA