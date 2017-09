First Lady'nin 1380 dolarlık gömleği..

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, yine kıyafetiyle tartışılıyor.

First Lady olduğu günden bu yana moda tasarımcılarının kendisini giydirmeyi reddetmesinden, cesur tercihleriyle konuşulan Trump, şimdi de öğrencilerle olan buluşmasındaki 1380 dolarlık gömleğiyle gündemde.

Geçtiğimiz günlerde İrma Kasırgası mağdurlarını ziyaret etmek için Florida'ya giden Melania Trump'ın, afet bölgesine yüksek ve 12 cm sivri topuklu Manolo Blahnik'leriyle ayak basması sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

46 yaşındaki eski model ve mücevher tasarımcısının giydiği kıyafet ve 600 dolar değerindeki "stiletto"ları tercih etmesi “duyarsızlık gösterisi” olarak nitelendirilmişti.

Şimdi de First Lady'nin Boys and Girls Club of Washington'a üye olan öğrencilerle olan buluşmasındaki tercihi polemik konusu oldu.

Öğrencilerle Beyaz Saray'ın bahçelerinde sebze toplayan Melania Trump, bu sefer de 1380 dolarlık ünlü Fransız giyim markası "Balmain" gömleğiyle tarım işlerine atınca hedef oldu.

Öğrencilerle birlikte Beyaz Saray'ın bahçesinde tarımla uğraşmak, Michelle Obama'nın ilk olarak 2009 yılında gerçekleştirdiği bir projeydi.

Melania Trump'ın tercihi sonrası, Michele Obama'nın bu etkinliğe en konforlu ve fiyat olarak en uygun giyiseleriyle katılması gündeme geldi ve örnek gösterildi.