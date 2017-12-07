Fırtına zarara yol açtı

Girne’de etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar Lapta’da balıkçı barınağında bulunan ve Münür Haşimoğlu’na ait olan 7 buçuk metre uzunluğundaki Mobidik adlı balıkçı teknesi, su alarak battı.

Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, gece etkili olan fırtına nedeniyle, balıkçı teknesinin saat 04.00 sıralarında battığını söyledi.

Birinci, Lapta balıkçı barınağının yapımındaki eksiklikler nedeniyle, balıkçıların sürekli sıkıntı yaşadığını belirterek, balıkçıların teknelerinin yıllardır defalarca fırtınalarda zarar gördüğünü anlattı.

Sorunu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na defalarca ilettiklerini ifade eden Ertunç Birinci, yetkililerin bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu ancak barınağın iyileştirilmesi ilgili adım adılmadığını belirtti.

Lapta Balıkçı barınağında limanı genişletme ve mendireği sağlamlaştırmak için hazırlanan projenin bu güne kadar askıda kaldığını kaydeden Birinci, projenin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

Fırtına nedeniyle Girne Turizm Limanı’nda aydınatma kulelerinden biri devrildi. Taşkent’te ise Özdil Özman’a ait ikametgahın çatı kiremitleri ve termosifonu uçtu.

EN FAZLA YAĞIŞ ALEVKAYA’DA KAYDEDİLDİ

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 12 kg ile Alevkaya’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alevkaya 12 kg/m²; Boğaz ve Yakın Doğu Üniversitesi 11 kg/m²; Gönendere 10 kg/m²; Taşkent 9 kg/m²; Girne ve Serdarlı 8 kg/m²;

Beylerbeyi, Lefkoşa, Yeşilırmak ve Geçitkale 7 kg/m²; Ercan 6 kg/m²; Akdoğan, Beyarmudu, Kırıkkale, Zümrütköy, Değirmenlik ve Vadili 5 kg/m²; Çayönü, Devlet Üretme Çiftliği, Gaziveren, Alayköy, Esentepe ve Gemikonağı 4 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.