Fitch kararının ardından yükselişe geçen Dolar/TL, 3.80'in altını gördü

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürürken, S&P de kredi notu görünümünü negatife çekmişti

Dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürme kararının ardından, Asya seansında güne yükselişle başladı.

Ani bir şekilde 3.88 seviyesine yaklaşan kur, daha sonra bu kazancını geri verdi ve kapanış seviyesinin altına indi. Gün içerisinde 3.80'in altına gerileyen Dolar/TL, şu sıralar 3.8231 seviyesinde işlem görüyor.

Gün içerisinde 4.1444 seviyesinde işlem gören Euro/TL ise istikrarını koruyarak, şu sıralar 4.0675 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Fitch'in not indirimi kararının zaten fiyatlandığını ve bu yüzden kurda bu karar bağlı sert oynamalar beklemediklerini kaydettiler.

Mahfi Eğilmez: Faizin de, kurun da birlikte arttığı dünyadaki tek ülkeyiz!





Kredi derecelendirme kuruluşlarının cuma günkü kararlarının ardından dolarda negatif etki görülmezken, Merkez Bankası'nın hamleleriyle kurda düşüş görülüyor. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürürken, S&P de kredi notu görünümünü negatife çekti.

İki kararın ardından dolar bankalararası piyasada dolar haftaya 3,86'nın üzerinde başladı. Merkez Bankası'nın swap ve likidite adımlarının desteğiyle dolar 3,83'ün altını gördü.

Merkez Bankası 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı. TL faizini yüzde 11'de tuttu.

Piyasalar Merkez Bankası'nın likidite adımlarını takip etmeye devam ediyor. Yarınki enflasyon raporunda verilecek mesajlar da yakından izlenecek.



Dolar endeksi geriledi

Dolar endeksi, ABD'de ekonominin tahmin edilenden daha yavaş büyüdüğünü gösteren veriler üzerine tahvil getirilerinin düşmesinin etkisiyle bir haftanın zirvesinden geriledi.

Gözler Fed'in toplantısında

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sınırlamaları ve ticaret konusunda koruyucu bir tutum takınabileceğine dair gelişmelerin yanında Japonya ve İngiltere merkez bankaları ile Fed'in çarşamba yapacağı toplantılara gözler çevrilecek. Fed'in faiz artışına yönelik mesajları yakından izlenecek.