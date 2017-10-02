Fitch, Türkiye için 2017 büyüme tahminini yükseltti

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin, "Yılın 3'üncü çeyreğinde büyümenin yüzde 7'yi aşmasını bekliyoruz. 2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi haziran ayındaki yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e revize ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, kurumun Türkiye ekonomisine ilişkin 2017 yılı büyüme tahmininin yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e çıkarıldığı bildirildi.

Fitch Ratings, eylül ayı küresel ekonomi raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni değerlendirmeler de yer aldı.

Türkiye'de ekonomik büyümenin, yine Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldiği belirtilen raporda, “2017 yılının ikinci çeyreğinde, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde 5,2'lik yukarı yönlü revizeye kıyasla çok az değişerek yıllık bazda yüzde 5,1 büyüdü.” denildi.

Büyüme performansının geçici mali tedbirler ve KOBİ'lere borç vermeyi arttıran Kredi Garanti Fonu (KGF) taahhüdünde bir sıçrama da dahil olmak üzere çeşitli hükümet teşvikleriyle desteklenmeye devam ettiği aktarılan raporda, güçlenen Avro Bölgesi ekonomisinin de büyüme performansında destekleyici bir rol oynadığına işaret edildi.

Yüksek frekanslı göstergelerin, güçlü ivmenin 2017 yılı 3. çeyrekte de devam ettiğini gösterdiği vurgulanan raporda, “Yıllık bazda karşılaştırma, geçen yılın 3'üncü çeyreğindeki başarısız darbe girişiminin yol açtığı faaliyetin aksamasına bağlı olarak baz etkileriyle de artıyor olacaktır.” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin yükseltiği belirtilerek, “Yılın 3'üncü çeyreğinde büyümenin yüzde 7'yi aşmasını bekliyoruz. Bu nedenle 2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi haziran ayındaki yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e revize ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

KGF bünyesinde mevcut yeni fonların büyük bölümü çekildiği ve mali tedbirlerin birçoğunun yıl sonundan önce sona ereceği bildirilen raporda, “Bunun sonucu olarak, 2017 yılı son çeyrekte büyümenin yavaşlamasını bekliyor ve 2018, 2019 için büyüme tahminlerimizi yüzde 4,1 olarak koruyoruz.” denildi.

"Türk lirasındaki keskin düşüş etkileri, enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor"

Raporda, Kasım 2019'da yapılacak seçimler öncesindeki politik konuların hükümetin daha fazla teşvik turunu tetikleyebileceği ve Fitch'in büyüme tahminlerinin yakın geçmişten daha gevşek bir maliye politikasına dayandığı aktarıldı.

Yeni yıla girerken Türk lirasındaki keskin düşüş etkilerinin enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği, manşet ve çekirdek enflasyonlarda çift haneli rakamlar görüldüğü bildirilen raporda, baz etkisinin enflasyonu 2017 yılı 4. çeyrekte çift hanelerde tutmasının beklendiği ve 2 yıllık enflasyon beklentilerinin merkez bankasının yüzde 5'lik hedefinin üzerinde yüzde 8 civarında seyrettiği ifade edildi.

Dolar/TL’de yıl sonu tahmini 3,50 seviyesinde

Çift haneli enflasyonun merkez bankasını 2017'de para politikasını gevşetmekten alıkoyabileceği öngörüsünde bulunulan raporda, “Enflasyonda 2018 yılında beklenen ılımlı düşüş gevşeme için bir miktar alana imkan verebilir. Bu gevşemenin başlangıçta merkez bankasının finansman sağladığı faizlerinde bir değişiklik şeklinde olması beklenir. Türk lirası küresel finansal koşullardaki herhangi bir değişikliğe karşı kırılgan olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 9,5, gelecek yıl yüzde 8 ve 2019'da yüzde 7,8 olmasını beklendiği ve politika faizinin de 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüzde 8 olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Fitch raporunda, dolar/TL’nin ise yıl sonunda 3,50 seviyesinde olacağı tahmini yapıldı.

“Küresel ekonomi bu yıl önemli ölçüde iyileşti”

Raporda küresel ekonomiye ilişkin ise dünya ekonomisinin bu yıl önemli derecede iyileştiği ve şu anda 2010'dan bu yana en güçlü büyümesini gerçekleştirebileceği aktarıldı.

Gelişmiş ekonomilerin iyileşen iş gücü piyasası ve destekleyici makroekonomik politikalardan faydalandığı belirtilen raporda, birçok büyük emtia üreticisi ülkelerde ve Çin'deki toparlanmayı takiben, gelişmekte olan ekonomilerdeki büyümenin 4 yılın en yüksek seviyesine geri döndüğü yorumu yapıldı.

Raporda, küresel büyümenin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 3,2 ve 2019'da yüzde 3 olacağı tahmini yer aldı.

Avro Bölgesi’nde büyümenin bu yıl yüzde 2,2, gelecek yıl yüzde 1,8 ve 2019'da yüzde 1,4 olmasının beklendiği ifade edilen raporda, ABD ekonomisinin ise sırasıyla yüzde 2,1, 2,5 ve 2,2 büyüyeceği öngörüsü paylaşıldı.