Fitch’ten Türk bankalarına istikrar vurugusu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’ten yapılan açıklamada Türk bankacılık sektörünün görünümünün istikrarlı olduğu belirtilirken, 2018 yılında iyi seviyede olan piyasa erişimini devam ettirmesinin beklendiği açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının 2018 yılında iyi seviyede olan piyasa erişimini devam ettirmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Türk bankacılık sektörünün görünümünün istikrarlı olduğu belirtilirken, “Bankacılık sektörünün görümü, halen destekleyici olan ekonomik ortamı ve bankaların iyi şekilde konumlandırılmış olan önemli seviyedeki sermaye tamponlarının olası ılımlı şokları absorbe edebilme kapasitesini yansıtmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada Türk bankacılık sektörünün görünümünün bankaların uluslararası finansmana erişimlerinin devamını esas alan temel senaryoyu yansıttığı vurgulanırdı.

Türk bankalarının gelecek yıla ilişkin performans öngörülerine de yer verilen açıklamada “Temel senaryomuz bankaların 2018 yılında iyi seviyede olan piyasa erişimini sürdüreceği ve 2017 yılının ilk 9 ayında olduğu gibi büyük oranda dış borçlarını çevireceği yönünde. Bankaların döviz cinsinden mevcut likiditesi, potansiyel kısa vadeli piyasa erişim kesintileri ile başa çıkabilecek şekilde iyi konumlandırılmış durumda”dedi.

Öte yandan gelecek dönemde yatırımcı iştahında jeopolitik gelişmelerden ya da ülke kredi riskinden kaynaklanabilecek şekilde sert bir düşüş olması halinde, likidite açısından dikkate değer risk oluşabileceği belirtildi.