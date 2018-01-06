Fizik Tedavi Kimlere Uygulanır?

Kelime manası onarmak olan Fizik Tedavi, hem eklem hem de yumuşak dokuları etkilemeye yönelik her çeşit hastalığı tedavi etmek demektir. Oluşan bir kaza neticesi işlev kaybı oluşan vücuttaki herhangi bir uzvun yeniden aynı işlevlerini yerine getirmesi için yapılan tedavi Fizik Tedavidir. Fizik Tedavi kesinlikle vücuda dışardan uygulanan bir uygulama yöntemidir. Tedavideki amaç ise, hem ağrıyı azaltmak hem de eklem hareketini yeniden temin etmektir. Bunun ile gündelik hayatın kolay hale getirilmesi amaçlanır.

Vücutta Uygulanan Yerler

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, vücut kas sistemindeki her türlü rahatsızlık için kullanılır. Ağrı ve hareket kısıtlığının giderilmesinde kullanılır. Bedenin iskelet yapısındaki kemiklerde ağrı ve hareket kabiliyeti yitirilmesi fizik tedavi kapsamına girer. Hem bel bölgesinde hem boyun hem diz hem omuz hem de dirsek gibi yerlerde ağrısı olan hasta kişilerde fizik tedavi uygulanır. Beyin kanaması geçiren ya da ortopedi üstüne operasyon geçirenlerde, kazazede ile doğum neticesi oluşan durumlar sonucunda oluşan hareket kısıtlılığı tedavilerinde kullanılan yöntem ve tedavi fizik tedavidir.

Yürümede sorunları olanlar ile hastalığının durumu ve şekline göre birçok yöntem uygulanır. Bunlardan bazıları, ısıtıcı ajanlar ile yapılan egzersizler ve hem yüksek hem de alçak frekanslı elektrikli akımlar ile sağlanan fizik üzerindeki tıp yöntemlerinin uygulanmasını içerir. Burada amaçlanan hedef ise, fizik üstündeki kapasite artırımını temin etmenin yanı sıra ağrının en aza indirilmesi ya da giderilmesini sağlamak gelmektedir. Tutukluluk yaşayan ve buna benzeyen şikâyetleri olanların şikâyetlerini giderip yaşam seviyelerini artırmayı hedefleyen bilim dalı olarak görülür.

Baş Vuracak Hastaların Hastalıkları

Omurga Hastalıkları: Bel ile boyun bölgelerinde oluşan ağrılar ile gerek eklem gerekse de kas sistemindeki incinmeler neticesi oluşan tüm ağrıları kapsayan rahatsızlıkları kapsayan bilim dalının adı fizik tedavidir. Başta bel ve boyun fıtığı ile duruşta oluşan bozuklukların ilgilendiği alandır. Duruş bozukluklarının içerisinde de hem sırt hem de boyun ile bel ağrıları girmektedir. Ayrıca omurilik eğriliği demek olan skolyoz tanısı rahatsızlığı da ilgi alanına girer.