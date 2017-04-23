fizy İstanbul'daki Hande Yener konserine gönderiyor
23/04/2017
fizy, bir şanslı çifti Mall of İstanbul’daki Hande Yener konserine gönderiyor.
Kuzey Kıbrıs Turkcell dijital markası lifecell'in müzik uygulaması fizy ile kazanma şansı sunuyor.
Kazanmak isteyen Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri lifecell Kuzey Kıbrıs'ın resmi Facebook sayfasında paylaşılmış olan Hande Yener konser görselini kendi Facebook profilinde herkese açık şekilde paylaşıp konsere birlikte gitmek istediği kişiyi etiketleyerek çekilişe katılma şansı yakalıyor.
6 Mayıs’ta gerçekleşecek Hande Yener konseri Mall of İstanbul’da yer alacak. Kazanan şanslı kişi çift kişilik konser ve uçak biletinin yanında ücretsiz konaklama hakkına da sahip olacak.
Yarışma 27 Nisan 2017 saat 23:59'a kadar devam edecek.
Şanslı kişi 28 Nisan tarihinde noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belirlenerek Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi Facebook sayfasından da duyurulacak.