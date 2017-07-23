fizy’de Tarkan patlaması

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in düzenlediği kampanyaya katılanlar arasında yapılan çekilişi kazanan şanslı isim Mega star Tarkan’ı canlı izleme imkanı buldu. Turkcell talihlisi Serdar Oral, Mega Star Tarkan’ı Açıkhava konserlerinde kızı Helin Oral ile birlikte izledi. Tarkan’ın muhteşem sahne performansını Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın dört bir yanındaki sevenleri fizy üzerinden canlı olarak izleyebildi

Pop müziğin Mega Star’ı olarak anılan Tarkan’ın yeni albümü, Turkcell’in müzik platformu fizy ile yaptığı işbirliği sonucu olağanüstü ilgi gördü.

Tarkan’ın yeni pop albümü “10”, Türkiye’nin en popüler müzik platformu fizy’de rekor indirme rakamına ulaştı, dijital müzik platformları arasında fizy’de yerini aldı.

Tarkan’ın son albümden ilk 24 saatte toplam 50 bin, 1 haftada 200 bin şarkı indirildi.

Turkcell’in müzik platformu fizy, geçtiğimiz ay mobil cihazlara indirilen uygulamalar sıralamasında birinciliğe yerleşti.

Ayrıca 1 şanslı Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterisi de Tarkan’ı canlı olarak izleme şansı buldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in düzenlediği kampanyanın şanslı ismi Serdar Oral, Mega Star Tarkan’ı Açıkhava konserlerinde kızı Helin Oral ile birlikte izledi.

Kazanan isim Serdar Oral, fizy kullananlar arasından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından belirlendi ve Tarkan’ın 9 Temmuz’daki konserini kızı ile birlikte izledi.



fizy üzerinden canlı konser

Megastar Tarkan’ın Turkcell’in müzik platformu fizy ile yaptığı işbirliği, her yaz heyecanla beklenen “Açıkhava Konserleri”nde de devam etti. Tarkan’ın muhteşem sahne performansını Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın dört bir yanındaki sevenleri fizy üzerinden canlı olarak izleyebildi.

4-5-8-9-10 Temmuz tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluşan Tarkan’ın konserlerinde seslendirdiği 3 şarkı fizy üzerinden canlı olarak yayınlandı. Konser yayını sırasında kullanıcı hit sayısı 230 bini geçti.

Canlı yayınlanan 6 konseri fizy’den izleyen toplam kullanıcı sayısı yaklaşık 1.2 milyon olarak açıklandı. Bu rakamın her bir konser için ortalamada alandaki izleyici sayısının yaklaşık 35 katı olması dikkat çekiyor.

Yeni bir rekor

Dijital müzik platformu olan fizy, Tarkan’la yeni bir rekora imza attı. Sanatçının sevenlerinin merakla beklediği pop albümü “10” fizy’de yoğun ilgiyle karşılandı. fizy’de ilk 24 saat içinde Tarkan’ın yeni pop albümünden 50 bin şarkı indirilirken, 1 hafta sonunda indirilen şarkı sayısı 200 bine ulaştı. Beğenilen uygulama fizy de mobil cihazlara indirilen uygulamalar sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

fizy’de bir gün içinde en çok dinlenen ve izlenen albüm listesinde 1 numaraya oturan “10”un en çok dinlenen şarkısı ise “Yolla” oldu. Tarkan’ın en iyi videoları listesi de kullanıcılardan büyük ilgi gördü. Tarkan’ın Yolla şarkısına çektiği ve dijital platformlar arasında ilk kez fizy’de yayınlanan klibi de en çok izlenen videolar içinde zirvede yer alırken, sadece 2 gün içinde 378 bin kez izlendi.

Tarkan’ın “10” albümünden fizy’de en çok dinlenen ilk beş şarkısı ise şöyle:

1. Yolla

2. Beni Çok Sev

3. Çay ve Simit

4. Çok Ağladım

5. Kedi Gibi

Serdar Oral: Tarkan’ı izlemek önemli bir ayrıcalık

“Tarkan konserine kızım Helin’le birlikte giderek izledik. İlk fizy kullanıcılarından olarak böyle bir hediye kazanmak bana sürpriz oldu. Tarkan’ı izlemek çok önemli bir ayrıcalık. Tarkan’ı Türk Sanat Müzikleri ile çok seviyorum. Kızım aslında sıkı bir Tarkan dinleyicisi değilken Tarkan’ı canlı izledikten sonra şu an en sevdiği ikinci şarkıcı oldu diyebilirim. Turkcell’in bize sunduğu bu ayrıcalık için tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortam ve ambiyansta bir starı izlemiş olduk.”