HABER KIBRIS

Flaş iddia: Galatasaray, Fatih Terim ile anlaştı

07/01/2017

Flaş iddia: Galatasaray, Fatih Terim ile anlaştı
ads

A Spor yorumcusu Kerem İnan, Galatasaray'ın önümüzdeki yıl için Fatih Terim ile el sıkıştığını söyledi.

Kerem İnan canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

TERİM G.SARAY’A, GÜNEŞ YA DA KOCAMAN MİLLİ TAKIM’A…

“Şu an yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz kişilerden aldığım duyumlara göre, Galatasaray Fatih Terim ile el sıkıştı. Önümüzdeki sezon Galatasaray’ı Terim çalıştıracak. Terim’in yerine Milli Takım’ın başına ise Şenol Güneş ya da Aykut Kocaman geçecek.” 



TAGS: Fatih Terim, Kerem İnan, Galatasaray
MANŞETLER

HK SPOR

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems