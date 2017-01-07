Flaş iddia: Galatasaray, Fatih Terim ile anlaştı

A Spor yorumcusu Kerem İnan, Galatasaray'ın önümüzdeki yıl için Fatih Terim ile el sıkıştığını söyledi.

Kerem İnan canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

TERİM G.SARAY’A, GÜNEŞ YA DA KOCAMAN MİLLİ TAKIM’A…

“Şu an yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz kişilerden aldığım duyumlara göre, Galatasaray Fatih Terim ile el sıkıştı. Önümüzdeki sezon Galatasaray’ı Terim çalıştıracak. Terim’in yerine Milli Takım’ın başına ise Şenol Güneş ya da Aykut Kocaman geçecek.”



