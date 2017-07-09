Fokaidis: Enerji Konusunu Militarize Etmeyeceğiz

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis “enerji konusunun askerileştirilmesinin (militarize edilmesinin) Kıbrıs’ın çıkarına olmadığını” söyledi.

Alithia gazetesine verdiği demeçte, “Türklerin Kıbrıs MEB’indeki (sözde) meydan okumaları ile deniz kuvvetlerinin bu durumlarla karşı karşıya gelmek ve bunlara tepki göstermek için donanımlı olup olmadığını” yorumlayan Fokaidis, “enerji konusunun askerileştirilmesinin (militarize edilmesinin) Kıbrıs’ın çıkarına olmadığını” söyledi.

Sözlerinin devamında “Enerji programının tamamlanmasına ilişkin planlamalarına bağlı olduklarını” dile getiren Fokaidis, “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’inde meydana getirdiği gerilim ortamına, gerek açıklamalarda bulunarak, gerek de herhangi başka bir şekilde sürüklenmeye niyetleri olmadığını ve bunun kendi ulusal çıkarlarına da hizmet etmediğini” ileri sürdü.

Komşu ülkelerle gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatlardan da söz eden Fokaidis, bunun Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) operasyonel kabiliyetini aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın geniş bölgede ve AB içerisinde, “istikrar kapısı ve güvenliğe katkıda bulunan ülke olarak” oynayabileceği rolü yükselttiğini savundu.

Gazeteye verdiği demeçte askerden kaçma konusuna da değinen ve askerlik görev süresinin Rum tarafında 14 aya indirgenmesiyle herkesin askerden kaçmaların da azalacağını düşündüğünü ve böyle de olduğunu dile getiren Fokaidis, devamla, bugün Rum tarafında askerden kaçmalarda yüzde 90 oranında azalma olduğunu söyledi.

Fokaidis, bir soru üzerine “vatan topraklarının ‘işgali’ sürdüğü müddetçe, askerlik görev süresinin tam anlamıyla kaldırılması ve tamamen profesyonel bir ordu meydana getirilmesinin mümkün olamayacağını” da sözlerine ekledi.