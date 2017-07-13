Forest Şampiyonluk Hedefiyle Sahada

Başkentin köklü camialarından Küçük Kaymaklı, yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Ortaköy Sahası’nda gerçekleştirilen antrenman 18.30’da başladı. İlk günkü antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Antrenmanda Başkan Hasan Tosunoğlu ve yönetim kurulu da yer aldı.

Karayel: Hedef şampiyonluk

Spor servisine görüşlerini aktaran Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü İltaç Karayel, ‘’Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. İyi bir kadromuz var. Şu an 23 oyuncumuz var ancak bu sayı zamanla azalacak. 21-27 Ağustos tarihlerinde Kartepe’de kamp gerçekleştireceğiz. Yabancı oyuncularımız da önümüzdeki hafta denenmek için adaya gelecek. Massa da önümüzdeki hafta içerisinde takımımıza katılacak’’ dedi. Serhan Önet ve Turgut Kaan Çoban için de konuşan Karayel, ‘’Serhan Önet’i kesinlikle kadromuzda görmek istiyoruz. Turgut ile de bir dönem ilgilenmiştik. Şu an görüşmeler sürüyor’’ dedi ve sözlerini noktaladı.

Tosunoğlu: Kaymaklı’da hedef her zaman şampiyonluktur

Küçük Kaymaklı Başkanı Hasan Tosunoğlu ise ‘’Öncelikle centilmence bir sezon dilerim. Hak edenin kazanacağı bir lig olsun. Bu yıl şampiyon olmak istiyoruz. Zaten Kaymaklı’da hedef her zaman şampiyonluktur. Bunu başaracak gücümüz var’’ dedi. Massa ile ilgili konuşan Tosunoğlu, Massa ile ilgili federasyonun bazı sorunlar çıkardığı ve bu durumun açıklanamaz olduğunu dile getirdi.

Tosunoğlu, ‘’Massa sorununu biz Yenicami ile çözeriz. Üstelik Massa 3 yıldır ülkemizde futbol oynamıyor. Böyle bir kuralın konmasına anlam veremiyorum’’ dedi. Son olarak Serhan Önet ile ilgili konuşan Başkan Hasan Tosunoğlu, ‘’Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü ahlaksız bir kulüp olamaz. Bu yapılan iftiralara kulak bile asmıyoruz. Bize bilen bilir. Serhan Önet de kulübümüzde oynamak istiyor. Görüşmelerimiz sürüyor ve sürecektir’’ diyerek sözlerini noktaladı.

KAYNAK: BRT SPOR