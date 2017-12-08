Formula 1'in 2018 takvimi belli oldu

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2018 takvimini onaylandı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki yarış sayısının 20'den 21'e çıkması kararlaştırıldı.

Uzun yıllardır F1'e ev sahipliği yapan Malezya'nın yerine Fransa ve Almanya, programa dahil edildi. Böylece Fransa 9, Almanya Grand Prix'si ise bir yıl aranın ardından takvime döndü.

21 Ekim'de koşulması planlanan Amerika Grand Prix'sinin düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ABD'deki organizasyon firmasıyla anlaşılmasına bağlı olduğu ifade edildi.

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

25 Mart: Avustralya Grand Prix

8 Nisan: Bahreyn Grand Prix

15 Nisan: Çin Grand Prix

29 Nisan: Azerbaycan Grand Prix

13 Mayıs: İspanya Grand Prix

27 Mayıs: Monaco Grand Prix

10 Haziran: Kanada Grand Prix

24 Haziran: Fransa Grand Prix

1 Temmuz: Avusturya Grand Prix

8 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

22 Temmuz: Almanya Grand Prix

29 Temmuz: Macaristan Grand Prix

26 Ağustos: Belçika Grand Prix

2 Eylül: İtalya Grand Prix

16 Eylül: Singapur Grand Prix

30 Eylül: Rusya Grand Prix

7 Ekim: Japonya Grand Prix

21 Ekim: ABD Grand Prix

28 Ekim: Meksika Grand Prix

11 Kasım: Brezilya Grand Prix

25 Kasım: Abu Dabi Grand Prix