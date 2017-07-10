Fosil duvarından dinozor da çıktı

Arkeologlar, kasabada yaşayan bir çiftçinin geçtiğimiz Ekim ayında haber vermesi üzerine bölgeye gelmişti.

Yüksekliği 8 metre, uzunluğu ise 150 metre civarında olan fosil duvarında aralıksız olarak sürdürdükleri çalışmalar sonucu ciddi miktarda veri toplandı.

Bulunan kemikler arasında bulunan bir dinozor fosilinin, bu türün evri hakkında önemli bulguları sağlayacağı belirtildi.