Fosil duvarından dinozor da çıktı
Çin'in güneyinde yer alan Pu'an kasabası yakınlarında 5000'den fazla hayvanın kemiklerinden oluşan bir 'fosil duvarı' ortaya çıkarıldı.
10/07/2017
Arkeologlar, kasabada yaşayan bir çiftçinin geçtiğimiz Ekim ayında haber vermesi üzerine bölgeye gelmişti.
Yüksekliği 8 metre, uzunluğu ise 150 metre civarında olan fosil duvarında aralıksız olarak sürdürdükleri çalışmalar sonucu ciddi miktarda veri toplandı.
Bulunan kemikler arasında bulunan bir dinozor fosilinin, bu türün evri hakkında önemli bulguları sağlayacağı belirtildi.