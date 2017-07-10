HABER KIBRIS

Fosil duvarından dinozor da çıktı

Çin'in güneyinde yer alan Pu'an kasabası yakınlarında 5000'den fazla hayvanın kemiklerinden oluşan bir 'fosil duvarı' ortaya çıkarıldı.

10/07/2017

Fosil duvarından dinozor da çıktı
ads

Arkeologlar, kasabada yaşayan bir çiftçinin geçtiğimiz Ekim ayında haber vermesi üzerine bölgeye gelmişti.

 

d3

Yüksekliği 8 metre, uzunluğu ise 150 metre civarında olan fosil duvarında aralıksız olarak sürdürdükleri çalışmalar sonucu ciddi miktarda veri toplandı.

 

d4

Bulunan kemikler arasında bulunan bir dinozor fosilinin, bu türün evri hakkında önemli bulguları sağlayacağı belirtildi.



TAGS: Fosil, dinozor, kazı
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems