HABER KIBRIS

Frankfurt'taki evsizlere ceza geliyor

Frankfurt'ta artık kamuya açık alanlarda uyuyan evsizlere ceza kesilmesi planlanıyor. Öte yandan Almanya'da evsiz sayısı son yıllarda artış gösteriyor.

20/12/2017

Frankfurt'taki evsizlere ceza geliyor
ads

Almanya'nın finans merkezi Frankfurt kentinde artık kamuya açık alanlarda uyuyan evsizlere ceza kesilmesi söz konusu. Avrupa Merkez Bankası ve birçok finans kurumunun bulunduğu şehirde gökdelenlerin yanında sokaklarda uyuyan evsizler büyük bir tezat oluşturuyor.

Karar, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in ülkedeki evsizler için daha iyi destek çağrısında bulunmasıyla aynı döneme denk geldi.

Frankfurter Rundschau gazetesinin duyurduğu habere göre yeni önlem çok sayıda belediye meclis üyesi tarafından onaylandı. Yetkililer cezanın miktarı hakkında açıklama yapmadı. Ancak cezanın derhal ödenmediği taktirde artırılması planlanıyor.

Sol Parti karşı çıktı

Plana karşı çıkan ise Sol Partili meclis üyesi oldu.

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik'in meclis üyesi Christoph Schmitt şehirde evsizler için birçok sığınma yeri ve hizmet noktası olduğunu söylerken Yeşiller Partisi'nden Beatrix Baumann de bu hizmetlerin pek çok evsiz tarafından "maalesef" kullanılmadığını belirtti.

Sol Partili meclis üyesi Astrid Buchheim ise evsizlerin değil, şehirdeki fakirliğin sorun olduğunu savundu.

Şehir polis yetkilileri ise söz konusu cezanın evsizlerin birkaç kez uyarılmalarına rağmen bulundukları yeri terk etmemeleri durumda verileceğini belirtti.



TAGS: Almanya, frankfurt
MANŞETLER

HK DÜNYA

Kritik süreç başladı: Davada son perde!

HK DÜNYA

Türkiye ile ABD ilişkilerinde gerilim unsuru olan ‘ambargo delme davası’nda kritik süreç başladı. Taraflar dün son sözlerini söyledi. Yargıç Berman, jüri üyelerinin kararı için bugüne işaret etti. Hakim Richard Berman, bugün TSİ 17:15’de jüriye vereceği direktifler sonrasında bir karara varmalarını isteyecek. Duruşmayı yakından izleyenler, Atilla’nın hakkındaki tüm iddiaları çürüttüğünü düşünüyor.

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems