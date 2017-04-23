Fransa cumhurbaşkanını seçiyor!

Fransa olağanüstü halde, olağanüstü güvenlik önlemleri altında bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyor. Seçimlerde ilk tur oylama bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı. 13 Kasım 2015'te 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ilan edilen olağanüstü hal durumunun devam ettiği ülkede bugün yaklaşık 50 bin polis ve 7 bin asker görevde…

Geniş güvenlik önlemleri altında oy kullanma işlemi Fransa’da yerel saatle 08.00'de başladı. Akşam 20.00'de ise sona erecek.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması durumunda, ki anketlere bakarak bu imkansız görülüyor, en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yarışacak

Kamuoyu yoklamalarında "En Marche" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayı Marine Le Pen önde görünüyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde Fransa topraklarında 45.6

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayacak. Ancak resmi sonuçlar Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba TSİ 21.00'de açıklanacak.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'lik oy oranını yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yarışacak. Kazanan aday 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görev devralacak.

DÖRT ADAY BAŞA BAŞ YARIŞACAK

İlk turda yarışacak ve kamuoyu yoklamalarında ön plana çıkan ilk dört adayın tamamı, mevcut sistemi yoğun şekilde eleştiriyor.

Bu seçimleri diğerlerinden farklı kılan, ikinci tura gidebilecek en az dört favori isim olması.

Fransa siyasetinde geleneksel olarak yarış Sosyalist Parti ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler arasında geçiyordu. Ancak buseçimlere ilişkin kamuoyu yoklamalarında, iktidardaki Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon beşinci sıraya düşerken, ilk dört sırada aşırı sağcı Ulusal Cephe adayı Marine Le Pen, kendisini merkezde konumlandıran "En Marche" hareketi lideri Emmanuel Macron, merkez sağda Cumhuriyetçi François Fillon ve son dönem özellikle gençler arasında ilgi gören aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon yer alıyor.

Kararsızların oranının da yüzde 20’lerde olduğu belirtiliyor. Anketlere göre adaylar başa baş bir yarış içinde olacak.

İKİNCİ DÖNEM İÇİN ADAY OLMAYAN İLK CUMHURBAŞKANI

Bu durum biraz da adayların seçilme süreçlerinin sürprizlere dayanmasından kaynaklanıyor. François Hollande liderliğindeki iktidardaki Sosyalist Partinin (SP) sosyal ve ekonomik politikalarda başarısız olduğu düşüncesi, partinin aday belirleme sürecine de doğrudan yansıdı. Kamuoyundaki popülaritesi son dönemlerde hızla düşen Hollande, partinin ön seçiminde adaylığını koymayarak, ikinci dönem için aday olmayan ilk cumhurbaşkanı ünvanını aldı.

BAŞBAKAN ÖN SEÇİMLERİ GEÇEMEDİ

Başbakan Manuel Valls ise aday olmasına rağmen ön seçimleri geçemedi. Ön seçimleri sürpriz bir şekilde kazanan Benoit Hamon ise kamuoyu yoklamalarına göre seçmenden ilk turda bile iddialı olacak desteği alamıyor.

MACRON SON ANKETLERDE YÜKSELİŞTE

Diğer taraftan SP iktidarının başarısızlığı, Yürüyüş Hareketini başlatan ve politik merkezde olduğunu iddia eden SP'nin eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un işine yaradı. Önerdiği politikaların tutarlılığı olmadığı ve ekibinin tecrübesiz olduğu yönünde eleştiriler alan ve kamuoyu yoklamalarında zaman zaman inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Macron son yoklamalara göre yüzde 24.5'lik bir kamuoyu desteğini arkasında toplayabiliyor

FİLLON VE LE PEN YOLSUZLUK DOSYALARIYLA YARA ALDI

Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski başbakanlardan Alain Juppe'yi geride bırakarak sürpriz bir şekilde merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin adayı olan François Fillon ise son dönemde eşi ve çocuklarının da adının karıştığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle büyük yara aldı.

Çekilmesi yönündeki çağrılara rağmen çekilmeyen ve özellikle Katoliklerden destek alan Fillon'ın seçmen popülaritesi yüzde 19'lar civarında kalmış görünüyor.

Yolsuzluk iddiaları yüzünden düşüş yaşayan bir başka isim ise aşırı sağcı Marine Le Pen… Partisi aleyhine pek çok yolsuzluk dosyası bulunan Le Pen, en son Avrupa Parlamentosunda yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle çağrıldığı ifadeye gitmemişti.

Macron, Fillon ve Hamon, Avro Bölgesi içinde kalmayı öngörürken, Le Pen çıkmayı, Melenchon ise konuyu yeniden müzakere etmeyi istiyor. Melenchon işsizlik ve büyüme konusunda sonuç alınamazsa bölgeden çıkacağını söylüyor.

LE PEN: TRUMP İYİ BİR MÜTTEFİK

Aşırı sağcı aday Le Pen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa için iyi bir müttefik olduğunu düşünüyor. Fillon Trump'ın hemen her icraatını eleştirirken, Macron özellikle Trump'ın göçmen yasaklarına ve Meksika sınırına duvar örmesine karşı çıkıyor.

Le Pen göç konusunda sınır güvenliğini artırmayı ve göçmen başvurularını durdurmayı planlıyor.

Fillon göçmen kotasını mümkün olduğu kadar düşük seviyede tutmayı vadederken, Macron polis sayısını ve savunma harcamalarını artırmayı hedefliyor.

Hamon yerel polisleri güçlendirmeyi amaçlarken, Melenchon, göçmenlerin maliyetlerinden daha fazla topluma katkıları olacağını belirtiyor.

Paris'in Champs Elysee caddesinde Cuma günü bir polisin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı saldırının gölgesinde yapılan Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tutunda yarışacak 11 adaydan herhangi birinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde, en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta ikinci turda yarışacak.

Fransa’da genel kanaat şu yönde; ülke bugün tarihinin öngörülmesi en zor ilk tur seçimlerinde gidiyor.