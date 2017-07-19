Fransa genelkurmay başkanı istifa etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifasına ilişkin yazılı bir açıklamada, uygulanan mali kısıtlamalar nedeniyle Fransa ordusunun işinin giderek daha zorlaştığını söyledi.



Fransa Genelkurmay Başkanı De Villiers, "Bu koşullar altında kendimi savunma gücünün sağlamlığını güvenceye alabilecek kişi olarak görmüyorum" dedi.



Bunun bir sonucu olarak görevini bırakma kararı aldığını vurgulayan De Villiers istifasının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildiğini belirtti.



Fransa Genelkurmay Başkanı De Villiers ile Cumhurbaşkanı Macron arasında 850 milyon euroluk savunma bütçesi kesintisi konusunda geçen hafta sert bir atışma yaşanmıştı.