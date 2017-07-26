Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor

Fransa'nın güneyindeki farklı bölgelerde ve Korsika adasında çıkan yangınlarda 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fransa'nın güneyinde Vaucluse, Alpes-Maritimes, Var bölgelerinde ve Korsika adasında dün çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarında yaklaşık bin görevlinin çalıştığı ve 10'u yangın söndürme uçağı olmak üzere toplamda 19 uçak kullanıldığı bildirildi.

Yangınlarda 15 polis ve 4 görevlinin yaralandığı bildirilirken, Fransa'nın AB'den iki yangın söndürme uçağı talep ettiği kaydedildi.

Yangınlarda 3 bin hektardan fazla alanın yandığı belirtilen haberlerde, özellikle Var bölgesindeki şiddetli rüzgârdan dolayı itfaiye erlerinin yangını kontrol altına almakta zorlandığı belirtildi.

Var bölgesindeki yangının civarındaki bir otoyol bir süre kapatılmış ve bazı bölge sakinlerinin tahliye edildiği bildirilmişti.