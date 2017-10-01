Fransa'da bıçaklı saldırı!

Fransa'nın Marsilya kentinde metro istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda, saldırıyı düzenleyen kişi polis tarafından öldürüldü. Saldırganın metroda bulunan iki kişiyi bıçakla öldürdüğü belirtildi. Fransız yetkililer olayı muhtemel bir terör eylemi olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Saldırganın metrodaki insanlara rastgele saldırdığı ifade edildi.

İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

AFP haber ajansına konuşan Olivier de Mazieres isimli yetkili, "İki kişi saldırgan tarafından bıçakla öldürüldü" dedi. Fransız polisi vatandaşları olay bölgesinden kaçınmaları konusunda uyardı.

Fransa İçişleri Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada metrodaki saldırının ardından Marsilya'ya doğru hareket ettiğini açıkladı.