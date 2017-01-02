Fransa'da çalışanlar mesai dışında e-postalarına bakmak zorunda değil

Fransa'da çalışanlar mesai saatleri dışında iş e-postalarına bakmak zorunda olmayacak.

Bugün yürürlüğe giren yasayla 50'den fazla kişi çalıştıran işletmeler, personelin e-posta almamaları ve göndermemeleri gereken saatleri belirleyecek.

Fransa'da 2000 yılından beri haftalık çalışma saati 35.

Yeni yasaya destek verenler, çalışma saatleri dışında iş e-postalarına bakıp bunlara yanıt vermek zorunda kalan personele fazla mesaileri için ek ücret ödenmediğini, bunun stres, tükenmişlik, uyku sorunu ve ilişki zorluklarına yol açtığını söylüyor.

Yeni düzenleme Mayıs ayında yürürlüğe giren çalışma yasalarının bir parçası.

İşverenlerin işçi alıp çıkarmasını kolaylaştıran yasalar, ülke çapında protestolara yol açmıştı. Sadece bu e-posta yasası protesto edilmedi.

Bazı işletmeler çalışanların mesai saatleri dışında e-posta kullanımını sınırlamaya yönelik adımlar atmıştı.

Örneğin 2014'te Alman otomotiv şirketi Daimler'de başlatılan uygulamayla çalışanlar tatildeyken, ofis dışında olduğuna dair otomatik cevap gönderme yerine, mesajların otomatik olarak silinmesi seçeneğini tercih edebiliyor.

Fransa'da çalışanlar mesai saatleri dışında iş e-postalarına bakmak zorunda olmayacak.



