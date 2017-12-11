Fransa’da fırtına şiddetini artırıyor

Fransa’da etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 34 bölgede turuncu alarma geçilirken, 120 bin haneye elektrik verilemediği bildirildi.

Fransa Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin batı ve güneydoğusunda etkili fırtına, yağmur ve kar yağışı dolayısıyla 34 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu bölgelerden bazılarında aşırı yağış, bazılarında kar/tipi, bir kesiminde sel ve heyelan ve ülke genelinde ise şiddetli rüzgarın etkili olduğu kaydedildi.

Ülkede elektrik hatlarının da olumsuz hava koşullarından etkilendiği ifade edilen açıklamada, toplamda 120 bin

haneye elektrik verilemediği bildirildi.

Kar yağışının kuzey kesimlerde etkili olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpler ve çevresinde ise çığ tehlikesinin bulunduğu duyuruldu.

Bu arada fırtına ve yağışlardan ülkedeki birçok havaalanının da etkilendiği ve Nice’teki havaalanında çok sayıda seferin iptal edildiği aktarıldı.