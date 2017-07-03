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Fransa'da OHAL sonbaharda kalkıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da OHAL'in sonbaharda kaldırılacağını açıkladı.

03/07/2017

Fransa'da OHAL sonbaharda kalkıyor
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ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Parlamentosu'nda milletvekillerine yaptığı konuşma sırasında ülkedeki OHAL'in sonbaharda kaldırılacağını söyledi.

Macron: "Özgürlükler, güçlü demokrasilerin garantisidir. OHAL'i kaldırarak Fransa'ya özgürlükleri geri getireceğiz." dedi.

Ayrıca Macron, Meclis'in 3'te 1 oranında azaltılmasını istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise "gerekirse" referanduma götürebileceğini belirtti.

MAcron, son dönemde Avrupa'nın yolunu kaybettiğini de söyledi.

 



TAGS: OHAL, FRANSA, Sonbahar
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