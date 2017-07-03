Fransa'da OHAL sonbaharda kalkıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da OHAL'in sonbaharda kaldırılacağını açıkladı.
03/07/2017
ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Parlamentosu'nda milletvekillerine yaptığı konuşma sırasında ülkedeki OHAL'in sonbaharda kaldırılacağını söyledi.
Macron: "Özgürlükler, güçlü demokrasilerin garantisidir. OHAL'i kaldırarak Fransa'ya özgürlükleri geri getireceğiz." dedi.
Ayrıca Macron, Meclis'in 3'te 1 oranında azaltılmasını istedi. Kabul edilmemesi durumunda ise "gerekirse" referanduma götürebileceğini belirtti.
MAcron, son dönemde Avrupa'nın yolunu kaybettiğini de söyledi.