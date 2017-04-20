Fransa’da polise saldırı
20/04/2017
Fransa’nın başkenti Paris’in en önemli caddelerinden Champs Elysees’te polise yönelik bir saldırı gerçekleştiği bildirildi.
BFM televizyonunun haberine göre, iki polisin ağır yaralandığı olayda saldırgan öldürüldü.
Cadde araç trafiğine kapatılırken, polis tarafından vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.
Şanzelize Caddesi’nde polise yönelik silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1 polis yaralandı. Çıkan çatışmada saldırgan polis tarafından öldürüldü.
Saldırı sonrası Şanzelize Caddesi trafiğe kapatılırken, polis vatandaşları bölgede bulunulmaması konusunda uyardı.