Fransa’da terör alarmı

Fransa’nın güneyindeki Marsilya’da terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları gerekçesiyle iki kişi yakalandı.

Polis tarafından bu sabah tutuklanan iki zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve önemli miktarda patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, düzenlenen operasyonla ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.

Tutuklanan zanlılardan birinin Belçika’daki radikal dinci terör örgütü ile yakın bağlantı içinde olduğunu belirten Molins, “Yapılan ilk sorgulama ve sanıkların evinde yapılan aramalar, bu kişilerin bir terör saldırı öncesinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Molins, bu kişilerin saldırı için nereyi hedef aldıkları konusunda görüş belirtmenin ise henüz erken olduğunu ifade etti.