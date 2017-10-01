Fransa’da tribün bariyeri çöktü: En az 29 yaralı

Fransa’da oynanan bir futbol maçı faciaya dönüştü.

Takımlarının golüne sevinen taraftarların önündeki güvenlik bariyeri çöktü, beşi ağır en az 29 kişi yaralandı. Yaralı sayısının henüz tam olarak belirlenemediği açıklandı.

Olay Stade de la Licorne’da, birinci lig takımları Amiens ile Lille’in karşılaştığı maç esnasında yaşandı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında konuk ekip Lille’den gelen gole sevinen taraftarlar tribünün en ön duvarına yığıldı. Ağırlığı kaldıramayan bariyer çökünce bazı taraftarlar bir kaç metre yükseklikten yere düştü.

Hadisede can kaybı olmadı, yaralılardan beşinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Lille’nin 1-0 önde götürdüğü karşılaşma ertelendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.