HABER KIBRIS

Fransa'daki hapishanelerde tutuklu rekoru

30/04/2017

Fransa'daki hapishanelerde tutuklu rekoru
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Ülkedeki hapishanelerde bulunan tutukluların sayısı 70 bini geçerek yeni bir rekor kırdı.

Fransa'daki hapishanelerde tutuklu bulunanların sayısı 70 bini geçerek yeni bir rekora ulaştı.

Fransa Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Nisan itibarıyla tutuklu sayısı 70 bin 230 oldu.

Daha önce de mart ayında rekor kırılmış ve bu rakam 69 bin 430 olmuştu.

Fransa'daki hapishanelerde yaşanan yoğunluk zaman zaman insan hakları derneklerinin de tepkilerine yol açıyor.

Fransa'daki tüm hapishanelerin normal kapasitesinin 58 bin 670 olduğu bildiriliyor.



TAGS: fransa, hapishane
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