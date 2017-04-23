Fransa'daki seçimlerde son durum

Avrupa Birliği’nin gözü kulağı Fransa’da. Bugünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AB karşıtı adaylarla, AB yanlısı adayların yarışı söz konusu. AB karşıtı bir adayın kazanması halinde topluluğun var oluşu da tehlikeye girebilir.

FRANSA, seçmeninin hiç olmadığı kadar kararsız olduğu bir ortamda yeni cumhurbaşkanının belirleneceği seçimlerin ilk turu için bugün sandığa gidiyor. Sonuçlarını önceden tahmin etmenin oldukça güç olduğu seçim, her ne kadar ulusal nitelikli olsa da, zamanlamasının da etkisiyle Avrupa Birliği referandumu havasına büründü. Seçimlerden çıkacak sonuçlar sadece Fransa’nın değil AB’nin kaderini de etkileyecek. İlk turdan, Fransa’nın AB’den ayrılmasını (Frexit) tetikleyebilecek ve AB açısından domino etkisi yaratabilecek sonuç çıkma ihtimali bulunması Brüksel’deki endişeyi artırmış durumda.

DÖRT ADAY FAVORİ

Yolsuzluk iddialarının gündemden düşmediği, hayata geçirilmesi zor ve kaotik etki yaratma riski yüksek vaatlerin havada uçuştuğu kampanyada dört aday favori. 7 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur için, oyları sürekli düşüş halinde olan Sosyalist Parti’nin adayı Benoit Hamon’un (49) çok geride kaldığı yarışta, mevcut yönetimin eski bakanı Emmanuel Macron (39) ve aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen (48) en güçlü adaylar olarak görülüyor.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarına rağmen oylarını belli bir oranda tutmayı başaran Cumhuriyetçilerin adayı, eski başbakan, François Fillon (63) ve yakaladığı çıkışla herkesi şaşırtan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon (65) da Macron-Le Pen ikilisini zorlama, hatta geçme potansiyeline sahipler. Adaylar arasında AB’ye en sıcak bakan isim Macron, Fillon da Avrupa projesinin devamından yana. Le Pen ve Melenchon’un programları ise sadece Fransa’nın AB üyeliğini değil AB’nin geleceğini de tehdit eder bir boyuta sahip.

FREXİT KORKUSU

AB karşıtı Le Pen ve Melenchon ikilisinin ikinci tura geçme olasılığının ihtimal dışı görülmemesi Brüksel’i kaygılandırıyor. Fransa’nın alacağı olası AB’den çıkma kararı yani Frexit’in AB açısından sismik etkilerinin Brexit’ten (İngiltere’nin AB’den çıkışı) daha fazla olacağı konusunda herkes hemfikir. AB’nin, kurucu ülkelerinden ve en önemli ekonomilerinden olan Fransa’nın çıkışı halinde ayakta kalma ihtimali çok da yüksek değil.

GÜVENLİK ALARMI EN ÜST SEVİYEDE

Perşembe akşamı Champs-Elysees’de (Şanzelize Caddesi) düzenlenen terör saldırısının ardından bugünkü seçimler olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

STRATEJİK OYLAR BELİRLEYECEK

Paris’in meşhur Champs-Elysees caddesinde perşembe akşamı düzenlenen terör saldırısı öncesinde de oy oranları bıçak sırtındaydı. Saldırının terörle mücadele konusunda diğer adaylara oranla çok daha sert ve radikal önlemler üzerinde duran Marine Le Pen’e katkı sağlayacağı sıkça yapılan yorumlar arasında yer aldı. Bununla birlikte saldırının etki yaratma potansiyeli taşıdığı bir başka oy kitlesini “stratejik oylar” oluşturuyor. Le Pen’in ikinci tura geçtiği varsayılarak yapılan projeksiyonlarda, karşısında en rahat zafer elde etme potansiyeli görülen aday Emmanuel Macron. Stratejik oyların Macron’da toplanacağı öngörülüyor. Öte yandan dün Paris’te Gare Du Nord tren istasyonunda polisi bıçakla tehdit eden ve paniğe neden olan bir adam gözaltına alındı.