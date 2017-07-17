Fransız gemisi sondaja başladı

Fransız enerji devi Total, Güney Kıbrıs'ın tek yanlı olarak ilan ettiği "Münhasır Ekonomik Bölgesi"nde sondaj çalışmalarına başladı. Dört gün önce bölgeye giden sondaj gemisi West Capella'ya ait matkap bu sabah 11'inci parselin tabanına ulaştı.

Rum hükümetinden ve şirketten resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

Ancak Rum basını her şeyin sorunsuz ve başlangıçtaki programa uygun olarak seyrettiğini yazdı.



Basında yer alan haberlere göre sondaj gemisi, bin 698 metre derinlikte faaliyetlerini yürütecek.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly Rum kesiminde çeşitli görüşmelerde bulunacak.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin akşam Rum kesiminde olması ve 11'inci parselde araştırma yapan platforma gitmesi bekleniyor.



Fransa Savunma Bakanı Parly'nin Larnaka limanına demirleyen Fransız savaş gemilerini de ziyaret edeceği belirtildi.



Rum basını, Türk araştırma gemisi Barbaros'un altıncı ve yedinci parsellerde seyrettiğini de yazdı.

Fransız sondaj gemisi West Capella 11'inci bölgede sondaj çalışmalarını yürütecek.

NTV