Futbol maçları ertelendi
25/12/2016
Ülkeyi dünden itibaren etkisi altına almaya başlayan yağışlar K Pet Futbol Ligleri’nde bugün oynanacak karşılaşmaların programında ertelemelere neden oldu.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun internet sayfasından bugün yapılan açıklamada, A ve A2 karşılaşmalarının tatil edildiği duyuruldu.
Federasyon, K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’tan bir maç, A2 Süper Lig’den ise 4 maçın yapılacağını açıkladı.
Verilen programa göre; Birinci Lig Kırmızı Grup’ta saat 14.30’daki Akova – Hamitköy maçı oynanacak.
A2 Süper Lig’den 4 maç ise oynandı.