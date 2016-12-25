Futbol maçları ertelendi

Ülkeyi dünden itibaren etkisi altına almaya başlayan yağışlar K Pet Futbol Ligleri’nde bugün oynanacak karşılaşmaların programında ertelemelere neden oldu.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun internet sayfasından bugün yapılan açıklamada, A ve A2 karşılaşmalarının tatil edildiği duyuruldu.

Federasyon, K-Pet Birinci Lig Kırmızı Grup’tan bir maç, A2 Süper Lig’den ise 4 maçın yapılacağını açıkladı.

Verilen programa göre; Birinci Lig Kırmızı Grup’ta saat 14.30’daki Akova – Hamitköy maçı oynanacak.

A2 Süper Lig’den 4 maç ise oynandı.