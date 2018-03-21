Futbolda 'PARA' krizi çözüldü

Devletin futbol kulüplerine bu yıl için söz verdiği 5 milyon lira ile ilgili olarak başbakan Tufan Erhürman’dan olumlu onay geldi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu ile dün görüşen Tufan Erhürman geçmiş hükumet döneminde verilen 5 milyonluk katkı sözünün kendileri döneminde ödeneceğini belirttiği öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi önceki gün Spor Dairesi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında imzalanmak istenen yeni protokole göre geçmiş hükümet döneminde söz verilen 5 milyon liralık katkının 4 milyon olarak ödeneceği bildirilmişti.

Bu karar üzerine Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu da kulüplerin ödemesi gereken ödemeleri kendi şahsi borçlanmayla ödemeyeceğini belirterek gerekirse ülkede futbolun duracağı söyleminde bulunmuştu.

Kulüpler birliği ise bu gelime üzerine bu akşam acil toplantıya çağrılmış ve konu enine boyuna değerlendirilecek denilmişti. Başbakan Tufan Erhürman’ın dün araya girerek 5 milyonluk katkının ödeneceği sözünü vermesi üzerine bu akşam yapılacağı duyurulan kulüpler Birliği toplantısı da iptal edildi.

Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu yaptığı açıklamada dün gün boyu konuyu çözmek için uğraşan Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’na, konuyu çözüme kavuşturan Başbakan Tufan Erhürman’a ve konuya hassasiyetle davranıp gündeme taşıyan basın mensuplarına da teşekkür etti.

BRTK