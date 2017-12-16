Futsalda Bekirpaşa ve NKL namağlup

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, Liselerarası (Gençler) Futsal Birinciliği Çeyrek Final gruplarında ilk maçlar dün tamamlandı. Grup elemelerinin ardından kızlar ve erkeklerde çeyrek finale kalan 8’er okul 4’er takımlı 2 ayrı grupta tek devre lig usulüne göre mücadele ediyor. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final gruplarında ilk maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Kızlarda 2 maç beraberlikle sonuçlanırken 2 takım galip gelerek çeyrek finale iyi başlangıç yaptı. Erkeklerde ise 1 maç beraberlikle tamamlanırken 3 takım çeyrek final gruplarına galibiyetle başlayarak avantaj yakaladı.

Erkeklerde namağlup tek takım Bekirpaşa

Erkeklerde eleme gruplarını yenilgisiz tamamlayan takımlardan Lefkoşa Türk Lisesi, Haspolat Meslek Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji çeyrek final grupları ilk maçlarında mağlup olarak ilk kez yenilgiyle tanıştı.

Eleme gruplarını yenilgisiz bitiren takımlardan Bekirpaşa Lisesi ise elemelerde berabere kaldığı Hala Sultan’ı çeyrek final ilk maçında mağlup ederek yoluna yenilgisiz devam eden tek takım kaldı.

Kızlarda da Namık Kemal yenilgisiz gidiyor

Kızlarda grup elemelerindeki tüm maçlarını kazanan Namık Kemal Lisesi çeyrek finale de farklı galibiyetle başlayarak yoluna namağlup devam ederek şampiyonluğun en güçlü adayları arasında olduğunu gösterdi.

Çeyrek final gruplarına galibiyetle başlayan Gazimağusa Meslek Lisesi de yarı final için avantaj yakaladı.

İkinci maçlar 19 Aralık’ta

Liselerarası (Gençler) Futsal Birinciliği Çeyrek Final gruplarında ikinci maçlar 19 Aralık Salı günü, üçüncü ve son maçlar ise 21 Aralık Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Çeyrek Final gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak takımlar adlarını Yarı Final’e yazdıracak. Yarı Final’de takımlar çapraz eşleşme usulüne göre tek maç eleme sisteminde karşılaşacak.

Çeyrek Final Gruplarında İlk Maçların Sonuçları:

Kızlar A Grubu

Değirmenlik Lisesi-Bekirpaşa Lisesi: 0-0 P(2-3)

Namık Kemal Lisesi-Hala Sultan İlahiyat Koleji: 6-1

Kızlar B Grubu

Girne Amerikan Koleji-Cumhuriyet Lisesi: 2-2 P(1-2)

Atatürk Meslek Lisesi-Gazimağusa Meslek Lisesi: 0-3

Erkekler A Grubu

Haspolat Meslek Lisesi-20 Temmuz Fen Lisesi: 3-5

Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Lefkoşa Türk Lisesi: 1-0

Erkekler B Grubu

Hala Sultan İlahiyat Koleji-Bekirpaşa Lisesi: 0-1

Levent Kolej-Yakın Doğu Koleji: 2-2 P(4-6)

Çeyrek Final Gruplarında İkinci Maçların Programı:

19 Aralık Salı

Yer: Lefkoşa Atatürk Spor Salonu

Kızlar A Grubu

09.00 Hala Sultan İlahiyat Koleji-Değirmenlik Lisesi

12.45 Bekirpaşa Lisesi-Namık Kemal Lisesi

Kızlar B Grubu

10.30 Cumhuriyet Lisesi-Atatürk Meslek Lisesi

14.15 Gazimağusa Meslek Lisesi-Girne Amerikan Koleji

Erkekler A Grubu

09.45 Lefkoşa Türk Lisesi-Haspolat Meslek Lisesi

12.00 20 Temmuz Fen Lisesi-HaydarpaşaTicaret Lisesi

Erkekler B Grubu

11.15 Yakın Doğu Koleji-Hala Sultan İlahiyat Koleji

13.30 Bekirpaşa Lisesi-Levent Kolej

Çeyrek Final Gruplarında Puan Durumları:

Kızlar A Grubu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Namık Kemal Lisesi 1 1 0 0 6 1 5 3

2.Bekirpaşa Lisesi 1 0 1 0 0 0 0 1

3.Değirmenlik Lisesi 1 0 1 0 0 0 0 1

4.Hala Sultan İlahiyat Kole ji 1 0 0 1 1 6 -5 0

Kızlar B Grubu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Gazimağusa Meslek Lisesi 1 1 0 0 3 0 3 3

2.Cumhuriyet Lisesi 1 0 1 0 2 2 0 1

3.Girne Amerikan Koleji 1 0 1 0 2 2 0 1

4.Atatürk Meslek Lisesi 1 0 0 1 0 3 -3 0

Erkekler A Grubu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.20 Temmuz Fen Lisesi 1 1 0 0 5 3 2 3

2.Haydarpaşa Ticaret Lisesi 1 1 0 0 1 0 1 3

3.Lefkoşa Türk Lisesi 1 0 0 1 0 1 -1 0

4.Haspolat Meslek Lisesi 1 0 0 1 3 5 -2 0

Erkekler B Grubu

Takımlar O G B M A Y AV P

1.Bekirpaşa Lisesi 1 1 0 0 1 0 1 3

2.Hala Sultan İlahiyat Koleji 1 0 0 1 0 1 -1 0

3.Yakın Doğu Koleji 1 0 1 0 2 2 0 1

4.Levent Kolej 1 0 1 0 2 2 0 1