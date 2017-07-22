G.Saray'da 2. büyük operasyon!

Galatasaray’da Östersunds karşısında yaşanan facianın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek bir kez daha transfere sarıldı. 20 gün içerisinde 4 transferi

Galatasaray’da Östersunds karşısında yaşanan facianın ardından sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek bir kez daha transfere sarıldı. 20 gün içerisinde 4 transferi daha bitirmeyi planlayan Galatasaray'da transfer operasyonunun şifreleri şu şekilde;

EN YAKIN İKİ İMZA...



Cim Bom, kısa bir ara verilen transfere kaldığı yerden devam edecek. Öncelik biten ve sadece imzası eksik kalan yıldızlarda...

İKİ İMZA AN MESELESİ



Bu paralelde hücum oyuncusu Feghouli ile City'den Fernandao'nun en kısa zamanda İstanbul’a çağrılacağı ve Sarı-Kırmızılı forma giydirileceği belirtildi.

FİNAL TEMASLARI



5 günde bitecek İstanbul’da bu isimlerin imza törenleri gerçekleştirilirken, futbol direktörü Cenk Ergün de yurt dışı seferine çıkacak ve transferdeki final temaslarını kuracak.

İKİ ÖN LİBERO ALIN



Teknik direktör Igor Tudor’un ismen istediği 3 ön liberodan 2’sini bitirmek içinde görüşme yapılacak. O isimler...

LİSTEDE ÜÇ ADAY VAR



Juventus (Lemina), Stoke City (Imbula) ve Roma (Vainqueur) ile görüşecek olan Ergün’ün 5 gün içinde bu operasyonu da tamamlaması bekleniyor.

İŞTE TUDOR'UN İSTEDİKLERİ...



Hırvat hocanın transfer istediği mevkiler ve oyuncular hakkındaki detaylar burada...

SİNAN VE CENK'İN YERİNE...



Defansa 2 ve orta sahaya 3 transfer isteğini yineleyen Tudor, Sinan ve Cenk Gönen’in de yerlerine de futbolcu alınması gerektiğini söyledi. Hırvat hocanın talep ettiği isimler arasında Konoplyanka ve Feghouli liste başı.

ÇİFT YÖNLÜ ORTA SAHA



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, oyunun iki yönünü de oynayabilen bir isim daha arıyor.

AYRILIK OLURSA BİR TANE DAHA



Tudor, Nigel de Jong ve Ryan Donk’un ayrılmaları halinde bu rakamın 2’ye yükseltilmesi gerektiğini bildirdi.

YEDEKTE VAINQUEUR



Roma'dan William Vainqueur için de uzun süredir görüşmeler devam ediyor. Vainqueur için Lemina ve Asamoah'tan gelecek haber bekleniyor.

SON ADAY STOKE CITY'DEN



Galatasray için son aday da Stoke City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gianelli Imbula...

CENK'İN YERİNE BİR KALECİ



Cenk Gönen’in yerine genç bir kaleci alınacak. Mert Günok transferde favori. Galatasaray bir süredir Adanaspor forması giyen Hayrullah Mert Akyüz ile ilgileniyor.

ÜÇÜNCÜ BİR GOLCÜ DAHA



Sinan Gümüş’ün hem kanatlarda hem de forvette oynayabildiğine dikkat çeken Tudor, bütün sezonu Gomis-Eren ikilisiyle götürmelerinin mümkün olmadığını belirtip, üçüncü bir golcünün şart olduğunu söyledi.

İKİ KANADA DA BİRER OYUNCU



Gomis ve Eren’in verimliliğini artırmak için kanat organizasyonlarına ağırlık vereceklerini ifade eden Tudor, bu nedenle de her iki kanada birer oyuncu alınması gerektiğini belirtti. Hırvat hoca sağa Feghouli’yi, sola Konoplyanka’yı istiyor.

UYGUN BİR SOL BEK OLURSA



Carole ve Linnes bulunduğu için şu an bu mevki öncelikli değil. Aranan niteliklere uygun bir sol bek bulunursa hemen alınacak.

FAVORİ İSİM BELLİ



Sağ bekini Sevilla'dan Mariano'ya teslim eden Galatasaray, Villarreal'in tecrübeli sol beki Jaume Costa için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. (Sporx)