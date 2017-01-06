G.Saray'da iki isim tazminatla gönderildi! Rakam..

Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin 550 bin euro, Jem Karacan'ın sözleşmesini ise 240 bin euro ödeyerek feshetti.



Kulüpten borsaya yapılan açıklamada alacağı toplam 925 bin euro tutarındaki olan Ontivero'ya 550 bin euro, 900 bin euro alacağı olan Jem Karacan'a ise 240 bin euro tazminat ödeneceği belirtildi.

İşte G.Saray'ın resmi açıklaması:

Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

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